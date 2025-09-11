জেলা

পদ্মায় ‘এত বড়’ ঢাঁই মাছ, লাখ টাকায় বিক্রি

রাজবাড়ী
রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাট বাজারে এক ঢাঁই মাছ বিক্রি হলো ১ লাখ ৮ হাজার ৫০০ টাকায়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাটে আজ বৃহস্পতিবার সকালে একটি ঢাঁই মাছ বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৮ হাজার ৫০০ টাকায়। বিলুপ্তপ্রায় এই ঢাঁই মাছটির ওজন ছিল প্রায় ২২ কেজি ৬০০ গ্রাম।

আজ ভোরের দিকে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের অদূরে জেলেদের জালে মাছটি ধরা পড়ে।

স্থানীয় কয়েকজন মৎস্যজীবী বলেন, মানিকগঞ্জের জাফরগঞ্জ এলাকার জেলে জীবন হালদার আরও জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে গতকাল রাতে পদ্মা নদীতে যান। দৌলতদিয়া ফেরিঘাট থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার ভাটিতে তাঁরা জাল ফেলেন। আজ ভোর পাঁচটার দিকে তাঁদের জালে বড় ধরনের ঝাঁকি দিলে বুঝতে পারেন, বড় কিছু একটা আটকা পড়েছে। পরে জাল গুটিয়ে নৌকায় তুলে দেখতে পান বিশাল আকারের একটি ঢাঁই মাছ। সকালে তাঁরা বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে।

বিলুপ্তপ্রায় ঢাঁই মাছটির ওজন ছিল প্রায় ২২ কেজি ৬০০ গ্রাম। রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাট বাজারে
ছবি: প্রথম আলো

স্থানীয় আনোয়ার হোসেন খান ওরফে আনুখার আড়তে মাছটি তোলা হয়। এ সময় ওজন দিয়ে দেখা যায়, মাছটির ওজন প্রায় ২২ কেজি ৬০০ গ্রাম।

পরে বিক্রির জন্য নিলামে তোলা হলে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ মাছটি কেনেন। দাম পড়ে ১ লাখ ৪ হাজার টাকা। তিনি বলেন, অনেকেই পদ্মা নদীর এত বড় ঢাঁই মাছ আগে দেখেননি। এ কারণে মাছটি একনজর দেখতে অনেকে ভিড় করেন।

গোয়ালন্দ বাজারের গাড়িচালক সোহানুর রহমান বড় ঢাঁই মাছের কথা শুনে দ্রুত গাড়ি নিয়ে মাছ দেখতে যান। তিনি বলেন, ‘এই ঘাট দিয়ে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করি। প্রতিদিন পদ্মা নদীর অনেক মাছ বেচাকেনা করতে দেখি। মাঝেমধ্যে ঢাঁই মাছও দেখা যায়। কিন্তু কোনো দিন এত বড় ঢাঁই মাছ দেখিনি।’

দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ বলেন, ‘জীবনে এত বড় ঢাঁই মাছ কখনো দেখিনি।’ এর সঙ্গে তিনি যোগ করেন, মাছটি বিক্রির জন্য তিনি ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করতে থাকেন। নারায়ণগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা কানাডাপ্রবাসী জাহিদুল ইসলাম মাছটি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ওই ক্রেতা ১ লাখ ৮ হাজার টাকায় ঢাঁই মাছটি কিনে নেন।

