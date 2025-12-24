জেলা

ময়মনসিংহে দীপু দাস হত্যায় প্রতিবাদ অব্যাহত, নতুন কেউ গ্রেপ্তার হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপু দাস হত্যার প্রতিবাদে ময়মনসিংহ নগরের ফিরোজ-জাহাঙ্গীর চত্বরে সমাবেশ করে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট। আজ বুধবার বিকেল ৪টায়ছবি: প্রথম আলো

ময়মনসিংহের ভালুকায় পোশাক কারখানার শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় আজ বুধবারও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ করে নির্মম এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সব আসামিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেছে বিভিন্ন সংগঠন। তবে পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় নতুন কোনো আসামি গ্রেপ্তার করা যায়নি।

ভালুকার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ডুবালিয়াপাড়া এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানার কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরে কারখানা থেকে এক কিলোমিটার দূরে স্কয়ার মাস্টারবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভাজকের একটি গাছে বিবস্ত্র করে ঝুলিয়ে মরদেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দীপু চন্দ্র তারাকান্দা উপজেলার বানিহালা ইউনিয়নের মোকামিয়াকান্দা গ্রামের রবি চন্দ্র দাসের ছেলে।

এ ঘটনায় তাঁর ভাই অপু চন্দ্র দাস বাদী হয়ে গত শুক্রবার অজ্ঞাতপরিচয় ১৪০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেন। এ ঘটনায় পুলিশ ও র‍্যাব-১৪ পৃথক অভিযান চালিয়ে ১২ জন আসামি গ্রেপ্তার করেছে। আদালত সবাইর তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ১২ জনের বাইরে নতুন কোনো আসামি গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে ভিডিও বিশ্লেষণ করে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের কাজ চলছে। রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া ১২ আসামির মধ্যে ৬ জনকে গতকাল মঙ্গলবার থেকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বাকি ছয়জনকেও পরবর্তী সময়ে হেফাজতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো গাফিলতি ছিল কি না, সময়মতো ঘটনার খবর পুলিশকে জানানো হয়েছিল কি না, সে বিষয়গুলোও তদন্ত করা হচ্ছে।

এদিকে দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার প্রতিবাদে তারাকান্দা উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। বিকেল ৪টায় উপজেলা সিপিবির পক্ষ থেকে এ সমাবেশ করা হয়। এ সময় হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

সিপিবির তারাকান্দা উপজেলা শাখার সভাপতি আমির উদ্দিনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন দলের ময়মনসিংহ নগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলামিন আহম্মেদ, তারাকান্দা উপজেলা কমিটির সভাপতি রতন দেবনাথ, ময়মনসিংহ যুব ইউনিয়নের সভাপতি জহিরুল আমিন, তারাকান্দা উপজেলা উদীচী গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনিরা বেগম প্রমুখ।

অপর দিকে আজ বিকেল ৪টার দিকে নগরের গাঙ্গিনার পাড় মোড়ের ফিরোজ-জাহাঙ্গীর চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট। শরিফ ওসমান হাদি, দীপু চন্দ্র দাস, শিশু আয়েশা হত্যাকাণ্ডসহ সব হত্যার বিচার এবং মব সন্ত্রাস, সংবাদপত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ওপর হামলার প্রতিবাদে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক শেখ বাহার মজুমদারের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সিপিবির জেলা শাখার সভাপতি এমদাদুল হক, বাসদের জোনাল ইনচার্জ ইমাম হোসেন, বাসদ মার্ক্সবাদীর সমন্বয়ক শেখর রায়, বাংলাদেশ জাসদের মহানগর সভাপতি গোলাম ফারুক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির আহ্বায়ক আজহারুল ইসলাম প্রমুখ।

নিহত দীপু চন্দ্র দাসের ছোট ভাই ও মামলার বাদী অপু চন্দ্র দাস বলেন, ‘আমার ভাইকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসে আমাদের পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছে। আজও কয়েকটি সংগঠনের লোকজন এসে আমাদের খোঁজখবর নিয়েছেন। আমার ভাইয়ের শূন্যতা এসবে কি পূরণ হবে। আমরা চাই, দ্রুত আমার ভাই হত্যায় জড়িত সব আসামি গ্রেপ্তার হোক, দৃষ্টান্তমূলক বিচার হোক।’

