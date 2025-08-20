জামালপুরে বিএনপির সম্মেলন বন্ধের দাবিতে আধা বেলা হরতাল পালিত
জামালপুর জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন বন্ধের দাবিতে আজ বুধবার সকাল থেকে আধা বেলা হরতাল পালন করেছেন দলটির একাংশের নেতা–কর্মীরা। আজ সকাল থেকে শহরের একটি অংশের দোকানপাট বন্ধ থাকলেও পুরো শহর প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় আছে।
আজ সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত শহরের তমালতলা থেকে বকুলতলা অংশে হরতালের পক্ষে মিছিল বের করেন জেলা বিএনপির একাংশের নেতা–কর্মীরা। ওই অংশটির দোকানপাটগুলো বন্ধ আছে। এ ছাড়া শহরের অন্য অংশে স্বাভাবিক ছিল। দুপুর ১২টায় এই কর্মসূচি শেষ হয়।
আজ সকাল ১০টার দিকে দেখা যায়, শহরের গেটপাড়, দয়াময়ী, শহীদ হারুন সড়ক ও বুড়িরদোকান মোড় এলাকার দোকানপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও যান চলাচল আগের মতোই স্বাভাবিক। শুধু শহরের তমালতলা থেকে বকুলতলা অংশের দোকানপাটগুলো বন্ধ আছে। তবে সব সড়কের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক আছে। এ সময়ে কোথাও পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি।
শহরের কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, আজ সকালে তমালতলা থেকে বকুলতলা অংশে কিছু লোক রাস্তায় বসে যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখেছিলেন। পরে সকাল ১০টার দিকে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে তাঁদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। এর পর থেকে ওই অংশেও যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে।
এর আগে জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন বন্ধের দাবিতে সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদ এই হরতালের ডাক দেন। তাঁর নেতৃত্বে হরতালের সমর্থনে গতকাল মঙ্গলবার রাতে শহরে একটি মিছিল বের করা হয়। এ সময় রাস্তায় আগুন ধরিয়ে সম্মেলন বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন নেতা–কর্মীরা। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এতে শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
এ বিষয়ে শামীম আহমেদ বলেন, ‘আগামী শনিবার অনুষ্ঠেয় জেলা বিএনপির সম্মেলন করতে দেওয়া হবে না। কারণ, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা মানা হয়নি। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী তৃণমূলকে গুরুত্ব দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি অথবা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির মাধ্যমে সম্মেলন করতে হবে। কিন্তু তাঁরা কোনো কিছুই করেননি। তাঁরা এককভাবে নিজেদের মতো করে সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই আমরা এই সম্মেলন মানি না।’
এদিকে সম্মেলন যথাসময়ে আয়োজনের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদুল কবীর তালুকদার। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, অল্প কিছু লোকজন এসব করছেন। সম্মেলন যথাসময়েই হবে। সম্মেলনের সব প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে।
জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফয়সল মো. আতিক বলেন, ‘সকালের দিকে কিছু লোক শহরের সকালবাজার এলাকায় রাস্তার ওপর ছিলেন। পরে সেখানে গিয়ে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছি। এখন সবকিছুই স্বাভাবিক আছে।’
প্রসঙ্গত, শনিবার জামালপুর জেলা দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। শহরের বেলটিয়া এলাকার একটি মাঠে সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জেলা বিএনপি।