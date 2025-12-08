ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ডেপুটি রেজিস্ট্রার ৩ দিনের রিমান্ডে

রায়ের পর হাসিনার পক্ষে ফেসবুক পোস্ট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ডেপুটি রেজিস্ট্রার ৩ দিনের রিমান্ডে
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে রাজধানীর শাহবাগ থানায় করা মামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ডেপুটি রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ লাভলু মোল্লাহর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
পুলিশের পক্ষ থেকে রিমান্ডের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান আজ সোমবার এ আদেশ দেন।
আসামিপক্ষের আইনজীবী জি এম কাউসার উল ইসলাম বলেন, ‘মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আজ সাত দিনের রিমান্ড চান। আমরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে আবেদন করি। শুনানিতে আমরা বলেছি, এ মামলার সঙ্গে ওনার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা মিথ্যা মামলা। আমরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করছি। রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করে। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে বিচারক তিন দিনের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড মঞ্জুর করেন।’
১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পর তাঁর পক্ষে অবস্থান নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ফটোকার্ড বানিয়ে পোস্ট করেন লাভলু মোল্লাহ।
এ ঘটনার পর লাভলু মোল্লার বাসার সামনে জড়ো হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। পরে তাঁকে আটক করে শাহবাগ থানায় দেন শিক্ষার্থীরা।
পরদিন ১৮ নভেম্বর সাড়ে পাঁচ মাস আগে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মিছিল করার ঘটনায় করা একটি মামলায় লাভলু মোল্লাহকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।
এ ঘটনায় ৯ জনকে এজাহারনামীয় ৪০ থেকে ৫০ জনকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আসামি করে শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক কামাল উদ্দিন মিয়া সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন।