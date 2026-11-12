ঢাকার আদালত থেকে পালানো আসামি কাউসার খালার বাসায় ঘুমাচ্ছিলেন, গ্রেপ্তার করল পুলিশ

ঢাকার আদালত থেকে পালানো আসামি কাউসার খালার বাসায় ঘুমাচ্ছিলেন, গ্রেপ্তার করল পুলিশ
ঢাকার আদালতের কাঠগড়া থেকে হাতকড়া খুলে পালানো হত্যা মামলার আসামি কাউসার মিয়াকে (২৩) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ভোর ছয়টার দিকে নেত্রকোনার পূর্বধলা থানা এলাকার খালার বাসা থেকে কাউসারকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পালানোর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রাজধানীর কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুফল কুমার প্রথম আলোকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন।
এসআই সুফল কুমার বলেন, আদালত থেকে পালানোর পর আসামি তাঁর বোনের বাসায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় তাঁর নিজ বাসায় যান। রাতে তিনি তাঁর খালার বাসায় যান। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তাঁর অবস্থান শনাক্ত করে পুলিশ। আজ ভোরে পুলিশ তাঁর খালার বাসায় অভিযানে যায়। তখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। অভিযান চালিয়ে সকাল ছয়টার দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গত মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত–১–এর কাঠগড়া থেকে হাতকড়া খুলে পালিয়ে যান আসামি কাউসার।
পালানোর ঘটনায় সেদিনই কাউসারের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের হাজতখানার ইনচার্জ রিপন মোল্লা।
রিপন মোল্লা জানান, কাউসারের বাড়ি নেত্রকোনায়। বাবার নাম রুকু মিয়া। ঢাকার দক্ষিণখান থানার একটি হত্যা মামলার আসামি কাউসার। এ মামলার বিচার চলছে। গত মঙ্গলবার মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য ছিল। এ জন্য তাঁকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। একপর্যায়ে আসামি হাতকড়া খুলে কাঠগড়া থেকে পালিয়ে যান।
হত্যা মামলাটির বিষয়ে আদালতের নথি থেকে জানা যায়, ঢাকার দক্ষিণখানে ২০২০ সালে ছুরিকাঘাতে খুন হয় ১৭ বছরের এক কিশোরী। এ ঘটনায় হত্যা মামলা হয়। তদন্তে নেমে কাউসারকে টঙ্গী থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তিনি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।
গ্রেপ্তারের পর থেকে কারাগারে আছেন কাউসার।
মামলার তদন্ত শেষে ২০২১ সালে কাউসারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় দক্ষিণখান থানার পুলিশ। ২০২২ সালে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে মামলার বিচার শুরু হয়।