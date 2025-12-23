চট্টগ্রামে সাক্ষীর ওপর হামলা, নিরাপত্তায় অস্ত্রধারী পুলিশ নিয়োগের আদেশ ট্রাইব্যুনালের

চট্টগ্রামে সাক্ষীর ওপর হামলা, নিরাপত্তায় অস্ত্রধারী পুলিশ নিয়োগের আদেশ ট্রাইব্যুনালের
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দেওয়া সাক্ষী মো. মহিবুল হকের নিরাপত্তায় একজন অস্ত্রধারী পুলিশ সদস্য নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় শহীদ মোহাম্মদ ইশমামুল হকের বড় ভাই। তাঁর ওপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেওয়া হয়।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ সোমবার এই আদেশ দেন। এ সময় ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।
গণ–অভ্যুত্থানের সময় গত বছরের ৫ আগস্ট রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় ইশমামুল হকসহ ছয়জন শহীদ হন। এ ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার বিচার কার্যক্রম ট্রাইব্যুনাল–১–এ চলমান। সেই মামলায় ছয় নম্বর সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছিলেন মহিবুল হক।
সোমবার এ মামলার শুনানিতে প্রসিকিউটর তারেক আব্দুল্লাহ বলেন, চট্টগ্রামের লোহাগড়ায় মহিবুল হকের ওপর নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করে। বর্তমানে তিনি লোহাগড়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভুক্তভোগী ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন। তাঁর নিরাপত্তা দেওয়া প্রয়োজন।
ট্রাইব্যুনাল মহিবুল হকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিন মাসের জন্য একজন অস্ত্রধারী পুলিশ সদস্য নিয়োগের আদেশ দেন।
প্রসিকিউটর তারেক আব্দুল্লাহ প্রথম আলোকে জানান, লোহাগড়ায় মহিবুল হকের ওপর গত শুক্রবার হামলা হয়। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি মামলাও হয়েছে।