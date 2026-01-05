শুভ সকাল। আজ ৫ জানুয়ারি, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। ১৭ জন বোর্ড পরিচালককে নিয়ে হওয়া সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
বিভিন্ন প্রয়োজনে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যাঁরা ঢাকায় আসেন, তাঁদের কথায় প্রায়ই ফুটে ওঠে ঢাকাবাসীর জন্য এক মায়াময় বিরক্তি। মায়া আর বিরক্তি শব্দ দুটোকে পাশাপাশি রাখা ভাষাজ্ঞান এমনকি কাণ্ডজ্ঞানের জায়গা থেকেও দুষ্কর। এরপরেও এই দুষ্কর ব্যাপারটা ঘটে ঢাকার সড়কের কুখ্যাত যানজটের কারণে। বিস্তারিত পড়ুন...
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৯ জানুয়ারি সকাল ১০টার পরিবর্তে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের সব জেলায় একযোগে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। বিস্তারিত পড়ুন...
সঞ্চয়ের টাকা দ্বিগুণ করতে বিভিন্ন স্কিম দিচ্ছে দেশের ব্যাংকগুলো। দ্বিগুণ করার স্কিমের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ব্যবস্থা আছে। একটি হলো প্রাথমিকভাবে কিছু টাকা জমা দেওয়া এবং তার সঙ্গে মাসে মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা জমা দেওয়া। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু প্রাথমিকভাবে জমা টাকা দ্বিগুণ হয়ে যায়। বিস্তারিত পড়ুন...
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো এখন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। শনিবার ভোরে তুলে নেওয়ার পর তাঁকে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে নিউইয়র্কে আনা হয়। মাদুরোর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসও ছিলেন। তবে ফ্লোরেসের সর্বশেষ অবস্থান এখনো নিশ্চিত করে জানা যায়নি। বিস্তারিত পড়ুন...