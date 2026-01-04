মাসে ৭৩১ টাকা জমা দিলে দুই বছরে দ্বিগুণ হবে ২৫ হাজার টাকা
সঞ্চয়ের টাকা দ্বিগুণ করতে বিভিন্ন স্কিম দিচ্ছে দেশের ব্যাংকগুলো। দ্বিগুণ করার স্কিমের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ব্যবস্থা আছে। একটি হলো প্রাথমিকভাবে কিছু টাকা জমা দেওয়া এবং তার সঙ্গে মাসে মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা জমা দেওয়া। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু প্রাথমিকভাবে জমা টাকা দ্বিগুণ হয়ে যায়।
কিন্তু প্রাথমিকভাবে বড় অঙ্কের টাকা জমা দেওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সবার সামর্থ্য এক নয়। এ ধরনের গ্রাহকদের জন্য এনসিসি ব্যাংক নিয়ে এসেছে মাসিক ডিপিএস ও প্রাথমিক জমার মিশ্র ব্যবস্থা; অর্থাৎ গ্রাহককে প্রথমে এককালীন কিছু টাকা জমা করতে হবে। এরপর মাসে মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের কিস্তি দিয়ে যেতে হবে। তাহলে মেয়াদ শেষে সেই প্রাথমিক জমা টাকা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।
এনসিসি ব্যাংক দুই থেকে ছয় বছর মেয়াদে এই ডাবল বেনিফিট স্কিম দিচ্ছে। সুদের হার ১০ শতাংশ। এনসিসি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, ২৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রাথমিক জমা দেওয়া যায়।
ধরা যাক, কোনো গ্রাহক প্রাথমিকভাবে ২৫ হাজার টাকা জমা দেবেন। এখন দুই বছর মেয়াদে তিনি সেই টাকা দ্বিগুণ করতে চাইলে মাসে মাসে দিতে হবে ৭৩১ টাকা। তিন বছরের মেয়াদে ৩৮৭ টাকা; চার বছরের মেয়াদে ২১৬ টাকা; পাঁচ বছরের মেয়াদে ১১৪ টাকা ও ছয় বছরের মেয়াদে ৪৭ টাকা।
প্রাথমিক জমা ৫০ হাজার টাকা হলে দুই বছর মেয়াদে তা দ্বিগুণ করতে মাসিক কিস্তি দিতে হবে ১ হাজার ৪৬২ টাকা; তিন বছর মেয়াদে ৭৭৪ টাকা; ৪ বছর মেয়াদে ৪৩২ টাকা; পাঁচ বছর মেয়াদে ২২৮ টাকা ও ছয় বছর মেয়াদে ৯৩ টাকা।
প্রাথমিক জমা এক লাখ টাকা হলে দুই বছর মেয়াদে তা দ্বিগুণ করতে মাসিক কিস্তি দিতে হবে ২ হাজার ৯২৪ টাকা; তিন বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তি ১ হাজার ৫৪৮ টাকা; চার বছর মেয়াদে ৮৬৩ টাকা; পাঁচ বছর মেয়াদে ৪৫৫ টাকা ও ছয় বছর মেয়াদে ১৮৫ টাকা।
প্রাথমিক জমা দুই লাখ টাকা হলে দুই বছর মেয়াদে তা দ্বিগুণ করতে মাসিক কিস্তি দিতে হবে ৫ হাজার ৮৪৭ টাকা; তিন বছর মেয়াদে ৩ হাজার ৯৬ টাকা; চার বছর মেয়াদ ১ হাজার ৭২৫ টাকা; পাঁচ বছর মেয়াদে ৯০৯ টাকা ও ছয় বছর মেয়াদে ৩৬৯ টাকা।
প্রাথমিক জমা ৫ লাখ টাকা হলে দুই বছর মেয়াদের ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তি হবে ১৪ হাজার ৬১৮ টাকা; তিন বছর মেয়াদে ৭ হাজার ৭৩৬ টাকা; চার বছর মেয়াদের ৪ হাজার ৩১৩ টাকা; পাঁচ বছর মেয়াদে ২ হাজার ২৭২ টাকা; ছয় বছর মেয়াদে ৯২২ টাকা।
প্রাথমিক জমা ১০ লাখ টাকা হলে দুই বছর মেয়াদে তা দ্বিগুণ করতে মাসিক কিস্তি দিতে হবে ২৯ হাজার ২৩৬ টাকা; ৩ বছর মেয়াদের ক্ষেত্রে ১৫ হাজার ৪৭২ টাকা; ৪ বছর মেয়েদের ক্ষেত্রে ৮ হাজার ৬২৫ টাকা; পাঁচ বছর মেয়াদের ক্ষেত্রে ৪ হাজার ৫৪৩ টাকা; ছয় বছর মেয়াদের ক্ষেত্রে ১ হাজার ৮৪৪ টাকা।
২০ লাখ টাকা প্রাথমিক জমার ক্ষেত্রে দুই বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তি হবে ৫৮ হাজার ৪৭০ টাকা; তিন বছর মেয়াদের ৩০ হাজার ৯৪৪ টাকা; চার বছর মেয়াদে ১৭ হাজার ২৪৯ টাকা; পাঁচ বছর মেয়াদে ৩ হাজার ৬৮৮ টাকা।
আর কী আছে
গ্রাহক চাইলে একসঙ্গে একাধিক হিসাব খুলতে পারবেন। এই হিসাবের কিস্তি সশরীর দিতে হবে না। সংযুক্ত সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে এই হিসাবের কিস্তি জমা দেওয়া যাবে। ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহকেরা স্থিতি দেখতে পাবেন।
হিসাব খুলতে কী লাগবে
হিসাব খুলতে সাধারণত যেসব কাগজপত্র লাগে, এ ক্ষেত্রেও তা-ই লাগবে। আপনার নিজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি), নমিনির ছবি ও এনআইডি এবং ওই ব্যাংকে হিসাব আছে, এমন একজন পরিচয়দানকারী। ফরমের নির্দিষ্ট স্থানে সবার স্বাক্ষর লাগবে। জরুরি প্রয়োজনে ব্যাংক যোগাযোগ করবে, এমন একজনের নাম-ঠিকানাও দিতে হবে।
জীবনে অনিশ্চয়তার শেষ নেই। বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে। বড় কোনো রোগ বা দুর্ঘটনা মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দিতে পারে। যাঁরা আগেভাগেই পরিকল্পনা করে দায়িত্বশীল আর্থিক ব্যবস্থাপনা করেন, তাঁরা ভবিষ্যৎ দায়বদ্ধতা ও সংকট মোকাবিলায় তুলনামূলকভাবে বেশি প্রস্তুত থাকেন। পরিকল্পিতভাবে সঞ্চয় করা গেলে আর্থিক নিরাপত্তা আরও জোরদার হয়।