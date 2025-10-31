বৃষ্টির সুফল ঢাকার বাতাসে, একটি এলাকায় দূষণ অনেক বেশি

বৃষ্টির সুফল ঢাকার বাতাসে, একটি এলাকায় দূষণ অনেক বেশি
ঘূর্ণিঝড় মোন্থার প্রভাবে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়। রাজধানীতে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ২০ মিলিমিটার । আর বৃষ্টি হলে সাধারণত ঢাকার বাতাসের হাল ফেরে।
আজ শুক্রবার রাজধানীর সার্বিক বায়ুর মান অপেক্ষাকৃত ভালো; কিন্তু গতকালের বৃষ্টির পর রাজধানীর একটি স্থানে বায়ুর মান অনেক খারাপ।
সকালে বিশ্বের ১২৬টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান ৩০তম। গতকাল এ সময় রাজধানীর অবস্থান ছিল পঞ্চম। আজ সকাল নয়টার দিকে আইকিউএয়ারে ঢাকার গড় বায়ুমান ছিল ৭৩। এই মান অপেক্ষাকৃত ভালো বা মোটামুটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে আজ রাজধানীর একটি জায়গার বাতাসের মান খুব খারাপ। স্থানটি হলো গোড়ান। এখানে বায়ুর মান ২০৮। এই মানকে খুব অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সেই সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।
বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে আছে পাকিস্তানের লাহোর, স্কোর ৪৪৩। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতের দিল্লির স্কোর ১৭৮।
ঢাকায় বায়ুদূষণ কমাতে বৃষ্টিই অন্যতম ভরসা। গতকাল শুধু রাজধানীতে না দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীর আশপাশে যেমন মানিকগঞ্জের আরিচায় বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৩৮ মিলিমিটার, টাঙ্গাইলে ১৭ মিলিমিটার, নারায়ণগঞ্জে ১০ মিলিমিটার। আশপাশের এই বৃষ্টি এবং খোদ রাজধানীতেই বৃষ্টির সুফল আজ পাচ্ছে নগরীর মানুষ।
বায়ুদূষণে যত ক্ষতি
বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুর জন্য সবচেয়ে বড় বাহ্যিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়ুদূষণ। বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের আয়ু গড়ে সাড়ে পাঁচ বছর কমছে। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সের (একিউএলআই) ২০২৫ সালের হালনাগাদ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট (ইপিআইসি)। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশ।