ঢাকার আকাশে রোদ-বৃষ্টির খেলা, বৃষ্টি হতে পারে কয়েক দিন

ঢাকার আকাশে রোদ-বৃষ্টির খেলা, বৃষ্টি হতে পারে কয়েক দিন
রাজধানী ঢাকায় আজ রোববার সকাল থেকেই কখনো রোদ, কখনো বৃষ্টি। আকাশ এই মেঘলা, তো এই রোদেলা। মাঝেমধ্যে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে।
সাগরে লঘুচাপ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও দেশজুড়ে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা গেছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, মূলত মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তার কারণে এই বৃষ্টি হচ্ছে। এই দফায় বৃষ্টি দুই দিন থাকতে পারে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।
আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, রাজধানীতে এই যে মেঘলা আকাশ, এটা কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে মূলত মৌসুমি বায়ুর কারণে। আজ রাজধানীতে বৃষ্টি হতে পারে থেমে থেমে। আবার কখনো রোদ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
গত বুধবার সাগরে একটি লঘুচাপের সৃষ্টি হয়। এটি সৃষ্টি হয়েছিল মূলত ভারতের ওডিশা রাজ্যের উপকূলে। পরে এটি ওডিশা থেকেও ছত্তিশগড়ের দিকে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ওই লঘুচাপের কারণে বাংলাদেশের উপকূলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কথা আগে থেকে বলেছিলেন আবহাওয়াবিদেরা। তবে শেষ পর্যন্ত এর তেমন কোনো প্রভাবই বাংলাদেশের উপকূলে পড়েনি।
গত বৃহস্পতিবার থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এর পরিমাণ ছিল অনেক কম। আর পাশাপাশি ছিল ভ্যাপসা গরম। বাতাসে প্রচুর আর্দ্রতা থাকার কারণেই গরম এমন অসহনীয় ছিল।
গতকাল শনিবার দুপুরের পর থেকেই বিভিন্ন স্থানে আকাশ মেঘলা হতে শুরু করে। আজ খুলনা ও রাজশাহী বিভাগ ছাড়া চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগের কিছু কিছু স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে।
আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা বলছিলেন, আগামীকাল সোমবার এবং পরের দিন মঙ্গলবার এই বৃষ্টি থাকতে পারে। এ সময় রাজধানীর আকাশও মেঘলা থাকতে পারে। তবে এটা ঠিক যে এ সময় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।
কোন এলাকায় বৃষ্টি যদি ৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার হয়, তবে তাকে ভারী বৃষ্টি বলা হয়। আগামী দুই দিন চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগে বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আফরোজা সুলতানা।