রাজধানীতে বৃষ্টি, আরও হতে পারে
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ শুক্রবার বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীতে বেলা পৌনে ১২টার দিকে বৃষ্টি শুরু হয়। পৌনে একটায় এ প্রতিবেদন লেখার সময়ও বৃষ্টি চলছিল। আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র বলছে, আজ রাজধানীতে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের হাওর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান, উত্তরবঙ্গেও আজ বৃষ্টি হচ্ছে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবেই এ বৃষ্টি বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা। আগামী দুয়েকদিনের মধ্যে বৃষ্টি কমে আসতে পারে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
আজ সকাল থেকেই রাজধানীর আকাশ পরিস্কার ছিল। রোদ উঠেছিল। টানা দুইদিন বিভিন্ন সময়ে রাজধানীতে বৃষ্টি হয়েছে। ছুটির দিনটি তাই বৃষ্টিমুক্ত থাকতে বলেই মনে করা হয়েছিল। তবে বেলা ১১টার পর থেকে আকাশ মেঘলা হতে শুরু করে। কোনো কোনো এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানায়, আজ সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত রাজধানীতে মাত্র এক মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা আজ বেলা পৌনে একটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, রাজধানীতে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বেলা ১২টার পর। সেই রেকর্ড এখনো আসেনি। তবে অনেকটাই বৃষ্টি হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।
গতকাল রাজধানীতে ৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। যদি কোনো এলাকায় ৪৪ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয় তবে তাকে ভারী বৃষ্টি বলে ধরা হয়।
আজ রাজধানীতে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছেন শাহানাজ সুলতানা। তিনি বলেন, মেঘের একটি ভারী সেল আছে। এখনো বৃষ্টি হচ্ছে। সেটি শেষ হলে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
আজ ঢাকার আশপাশের অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে বলে অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ময়মনসিংহের কিছু এলাকাতেও বৃষ্টি হচ্ছে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও নওগাঁর কিছু এলাকায় সকালে বৃষ্টি হয়েছে।
এখন মৌসুমি বায়ুর চলে যাওয়ার সময়। এ সময় স্বল্প সময়ের জন্য সাধারণত বৃষ্টি হয়। একটানা বৃষ্টি সাধারণত হয় না। আগামী দুয়েক দিনের মধ্যে মৌসুমি বায়ু বিদায় নিতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা। তারপর কিছুটা গরম পড়তে পারে। এ মাসের ২০ তারিখের পর আবার একটি লঘুচাপ সেটি নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ও হতে পারে বলে এ মাসের আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।