ছয় বিভাগের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে, ঢাকায় দুপুরে

ছয় বিভাগের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে, ঢাকায় দুপুরে
আজ বৃষ্টি বাড়বে খানিকটা। আগামীকাল আবার কমে যেতে পারে। তবে সোম ও মঙ্গলবার বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা আছে।
দেশের ছয় বিভাগের কিছু স্থানে আজ শনিবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। গতকাল শুক্রবারের চেয়ে আজ বৃষ্টি খানিকটা বাড়তে পারে। তবে আগামীকাল রোববার বৃষ্টি আবার কমে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
যদিও আগামী সোম ও মঙ্গলবার বৃষ্টি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সূত্র।
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি রেকর্ড করা হয় ঢাকায় ৫১ মিলিমিটার। এ ছাড়া কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ৪৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর গতকাল রাতে প্রথম আলোকে বলেন, দেশের ভেতরে যে মেঘমালার সৃষ্টি হয়েছে, এর প্রভাবে আজও বৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগের কোনো কোনো স্থানে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে।
যদি কোনো এলাকায় ৪৪ মিলিমিটার থেকে ৮৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, তবে তাকে ভারী বৃষ্টি বলা হয়। আর বৃষ্টির পরিমাণ ৮৮ মিলিমিটারের বেশি হলে তা অতিভারী বৃষ্টি।
আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর
এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে তাপপ্রবাহের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে গত রোববার বৃষ্টি শুরু হয়। দুই দিন বিরতির পর মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি আরও বাড়ে। কোনো কোনো স্থানে ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়। যেমন পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় ১২১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। টানা বৃষ্টি ও উজানের পানির তোড়ে বিশেষ করে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি নদীর পানি বেড়ে যায়।
আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর বলেন, আজ ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টি হতে পারে। রাজধানীতে দুপুরের দিকে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে।