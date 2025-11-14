আজ ছুটির দিন, কিন্তু ঢাকার বাতাসের কী হাল দেখুন
ছুটির দিন সাধারণত রাজধানীতে যানবাহন কম চলে। কলকারখানাও বন্ধ থাকে অনেক। ঢাকার বায়ুদূষণের দুটি বড় উৎস এই যানবাহন আর কলকারখানার দূষিত ধোঁয়া। তবে এসব উৎস বন্ধ থাকার পরও ঢাকার বায়ু আজ শুক্রবার মারাত্মক দূষিত। আজ সকালে বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান চতুর্থ। গতকাল বৃহস্পতিবারও এ সময় রাজধানীর অবস্থান ছিল চতুর্থ। আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকার বায়ুর মান ২৩১। বায়ুর এ মানকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলে গণ্য করা হয়। গতকাল এ মান ছিল ২৫৫। নগরীর ৯টি স্থানে আজ দূষণ পরিস্থিতি খুব খারাপ। সেসব এলাকায় গেলে মাস্ক পরাসহ কিছু নিয়ম মানা জরুরি।
বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে।
বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে আছে পাকিস্তানের লাহোর, স্কোর ৪৪৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে ভারতের দিল্লি ও কুয়েতের কুয়েত সিটি। দুটি নগরীর স্কোর যথাক্রমে ৩৭২ ও ২৫২।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কোনো কোনো দিন রাজধানীকে ছাপিয়ে যাচ্ছে এর বাইরের শহরগুলোর দূষণ।
রাজধানীর ৭ এলাকায় দূষণ বেশি
রাজধানীর সাতটি এলাকায় আজ বায়ুদূষণ পরিস্থিতি অনেক খারাপ। এর মধ্যে মহাখালীর আইসিডিডিআরবির ক্যাম্পাসে বায়ুর মান ২৬০, বেচারাম দেউড়ীতে ২৫৯, মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিংয়ে ২৪০, গোড়ানে ২৩২, কল্যাণপুরে ২৩১, দক্ষিণ পল্লবীতে ২৩১, গুলশানের বে’জ এজ ওয়াটারে ২২৯।
দূষণ রোধে যা করবেন
পুরো নগরীর বায়ুর মান আজ খারাপ। এই নগরীতে আজ বায়ুর যে মান, তাতে অবশ্যই যেকোনো ব্যক্তিকে বাড়ির বাইরে গেলে মাস্ক পরে যেতে হবে। খোলা স্থানে শরীরচর্চা বন্ধ রাখতে হবে। জানালা বন্ধ রাখতে হবে।