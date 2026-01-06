ঢাকার এই ৭ স্থানে আজ বায়ুদূষণ অনেক বেশি, সুরক্ষায় কিছু পরামর্শ

ঢাকার এই ৭ স্থানে আজ বায়ুদূষণ অনেক বেশি, সুরক্ষায় কিছু পরামর্শ
রাজধানীর বাতাস আজ মঙ্গলবার সকালে ‘অস্বাস্থ্যকর’। সকাল সোয়া ৮টার দিকে রাজধানীর বায়ুর মান ছিল ১৫৪। বায়ুর এই মান নিয়ে বিশ্বের নগরীগুলোর মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১২তম। ঢাকার সাত স্থানের বায়ুর মান আজ অপেক্ষাকৃত খারাপ।
বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে।
আজ বিশ্বে বায়ুদূষণে শীর্ষে আছে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি। স্কোর ২১৫।
ঢাকার ৭ স্থানে ভয়ানক দূষণ
বায়ুদূষণ এখন ঢাকার নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসে এক দিনও নির্মল বায়ু পায়নি ঢাকাবাসী। চলতি বছরের শুরু থেকেই ঢাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে।
আজ সকালে ঢাকার ৭ স্থানে বায়ুর মান খুব খারাপ। স্থানগুলো হলো গোড়ান (১৬৩), শান্তা ফোরাম (১৬২), পল্লবী (১৫৭), বেচারাম দেউড়ী (১৫৭), মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং (১৫৩), কল্যাণপুর (১৫৩) ও গুলশানের বে’জ এইজ ওয়াটার (১৫২)।
দেশে বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো নানা উদ্যোগ-কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু বায়ুদূষণ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এটি শুধু যে ঢাকায়, তা নয়; সারা দেশে। কোনো কোনো দিন ঢাকাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে দেশের অন্যান্য শহরের বায়ুদূষণ।
শুকনা মৌসুমের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে। ঢাকার বায়ুমান অস্বাস্থ্যকর দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই।
সুরক্ষায় নগরবাসী যা করবেন
আইকিউএয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, আজ ঢাকায় বায়ুর যে মান, তাতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যায়াম না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের জানালাগুলো যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।