গরম বেড়েছে, এমন অবস্থা কত দিন, জানাল আবহাওয়া অফিস

গরম বেড়েছে, এমন অবস্থা কত দিন, জানাল আবহাওয়া অফিস
দিনে গরম, রাতে তাপমাত্রা কমে ঠান্ডা আবহাওয়া। হেমন্তের শুরুতে এমন অবস্থা, বিশেষ করে দেশের উত্তর প্রান্তে। রাজধানীতেও সপ্তাহখানেক আগে তাপমাত্রা অনেকটা কমে গিয়েছিল, কিন্তু বৃষ্টি কমে আসার পর তাপ বাড়তে শুরু করেছে।
গতকাল শনিবার রাজধানীতে তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁই ছুঁই। দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সিলেটে। আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, তাপমাত্রা এভাবে আরও বাড়তে পারে সপ্তাহজুড়ে। তবে এরই মধ্যে সাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানা গেছে। এটি নিম্নচাপেও পরিণত হতে পারে। তাতে বৃষ্টি বাড়তে পারে, কমতে পারে তাপমাত্রা। তবে এর জন্য অন্তত সপ্তাহখানেকের অপেক্ষা করতে হবে।
চলতি অক্টোবর শুরু হয় বৃষ্টি দিয়ে। ওই সময় সৃষ্ট নিম্নচাপে দেশজুড়ে ব্যাপক বৃষ্টি হয়। আশ্বিনের গুমোট ভাব তাতে কমে। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়জুড়ে কমবেশি বৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় দিন বৃষ্টি কমে গেছে। বৃষ্টি হলেও এর পরিমাণ অনেক কম।
আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রতিদিন ৫১টি স্টেশনের আবহাওয়া পরিস্থিতি তুলে ধরে। দেখা গেছে, এর মধ্যে গতকাল মাত্র চারটি স্টেশনে বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় চট্টগ্রামে, ৬ মিলিমিটার। আজও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলেছে আবহাওয়া অফিস। আর এই কম বৃষ্টির জন্যই গরম বেড়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক আজ রোববার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, সাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। একে বৃষ্টি নেই, এর মধ্যে আবার লঘুচাপের এই পরিস্থিতির জন্য তাপমাত্রা বেড়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছে, আগামী মঙ্গলবার লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে বঙ্গোপসাগরে।
আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক বলেন, তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা এখন কম। সৃষ্টি হওয়া লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর প্রভাব বাংলাদেশের উপকূলে খুব বেশি পড়বে, তার সম্ভাবনা কম। তবে দেশের কিছু স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। তাতে তাপমাত্রা কমতে পারে। আগামী শুক্র ও শনিবারের পর থেকে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।