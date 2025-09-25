পরিবেশ

লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে, বৃষ্টি কতটা বাড়বে জানাল আবহাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। লঘুচাপটির অবস্থান এখন ভারতের ওডিশা উপকূলে। এর প্রভাব বাংলাদেশের উপকূলে কিছুটা পড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদেরা। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে বেশ খানিকটা বৃষ্টিও হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা থাকলেও বেলা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ কেটেছে। রোদও উঠেছে। তবে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে ২৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বলে জানান আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান।

এরই মধ্যে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে জানান হাফিজুর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে আজ বলেন, এই লঘুচাপ এখন আছে ভারতের ওডিশা উপকূলে। এটি যদি নিম্নচাপে পরিণত হয়, তবে এর প্রভাবে ওই উপকূলেই ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর প্রভাব বাংলাদেশে খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় অবশ্য এর প্রভাবে বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজকের তুলনায় আগামীকাল শুক্রবার ও শনিবার বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে। ভারতের উপকূলে লঘুচাপের প্রভাবেই এমনটা হবে কি না, জানতে চাইলে হাফিজুর রহমান বলেন, এখন মৌসুমি বায়ু সক্রিয়। এর কারণেই বৃষ্টি হতে পারে। লঘুচাপের বৃষ্টি হলে তা একটানা ও দীর্ঘ সময় ধরে হয়। বাংলাদেশে শুক্র ও শনিবার এমন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে বৃষ্টি কিছুটা বাড়বে।

