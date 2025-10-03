দুর্বল হয়েছে নিম্নচাপ, কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

দুর্বল হয়েছে নিম্নচাপ, কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা
বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটি ভারতের ওডিশার সমুদ্রতট অতিক্রম করে ছত্তিশগড়ে অবস্থান করছে। তবে এটির প্রভাবে বাংলাদেশের তিন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ শরিফুল নেওয়াজ কবির প্রথম আলোকে বলেন, নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে এখন ছত্তিশগড়ের দিকে অবস্থান করছে। দেশের তিন জেলা—রংপুর, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৬টা) বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়েছে। আগামী তিন দিন সিলেট জেলা ও উজানের ভারতীয় অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
রংপুর বিভাগের তিস্তা ও ধরলা নদী এবং দুধকুমার নদের পানি আগামী কয়েক দিন বৃদ্ধি পাবে জানিয়ে বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে, লালমনিরহাট ও নীলফামারীর নিম্নাঞ্চল সাময়িক প্লাবিত হতে পারে।
বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাব ও সৃষ্ট লঘুচাপের কারণে গত মঙ্গলবার রাত থেকে ঢাকায় থেমে থেমে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এ সময় রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকা পানিতে তলিয়ে জনভোগান্তি দেখা দিয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে বলা হয়েছে, গত বুধবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল সকাল ৬টা পর্যন্ত দেশে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ৬৯ মিলিমিটার রেকর্ড করা হয়েছে ফেনীতে।