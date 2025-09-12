হঠাৎ বৃষ্টি বাড়ল কেন, থাকবে কয়দিন

হঠাৎ বৃষ্টি বাড়ল কেন, থাকবে কয়দিন
রাজধানীসহ দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হওয়ার কারণে এমন বৃষ্টি বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা। তাঁরা বলছেন, দু-এক দিনের মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। তখন বৃষ্টি বেড়ে যেতে পারে, তবে এখন যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তার পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম। আবার আগামীকাল শনিবার থেকে তা কমেও যেতে পারে।
চলতি মাসের শুরু থেকেই বৃষ্টি যেমন কমেছে, তেমনি গরমও বেড়েছে। ১ সেপ্টেম্বর দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল সিলেটে, ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওই দিন রাজধানীর তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল। এরপর বৃষ্টি কমেছে আবার সেই সঙ্গে বেড়েছে গরম। এর মধ্যে দু-এক দিন দেশের প্রায় সর্বত্র বৃষ্টিহীন ছিল। গত দুই দিন হলো বৃষ্টির পরিমাণ, বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে কিছুটা বেড়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত রাজধানীতে ৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
গতকাল দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি রেকর্ড করা হয় ফরিদপুরে, ৪২ মিলিমিটার। আর রাজধানীতে বৃষ্টি হয়েছিল ২২ মিলিমিটার।
আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর আজ প্রথম আলোকে বলেন, রাজধানীতে বৃষ্টি বাড়তে পারে দুপুরের পর থেকে। তবে এর পরিমাণ খুব বেশি হবে না। এ ছাড়া রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক স্থানে আজ বৃষ্টি হতে পারে। তবে আগামীকাল বৃষ্টির পরিমাণ কমে আসতে পারে। আগামী রোববারের পর থেকে বৃষ্টি আবার বাড়তে পারে।
বৃষ্টি কিছুটা বাড়লেও রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গরম কমছে না। এর কারণ বাতাসে আর্দ্রতা অনেক বেশি। এ অবস্থায় সাগরে নতুন করে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন তরিফুল নেওয়াজ কবীর। তিনি বলেন, এখন মৌসুমি বায়ু আগের চেয়ে কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। আবার কয়েক দিন আগে হয়ে যাওয়া লঘুচাপ ও স্থল নিম্নচাপের কারণে প্রচুর জলীয়বাষ্পের জোগান বেড়েছে। বৃষ্টি বেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এরও ভূমিকা আছে।