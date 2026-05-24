পরিবেশ

মা গাছ রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
কক্সবাজারের টেকনাফের শিলখালী গর্জনবনে উরি আম প্রজাতির একটি মা গাছছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের বনাঞ্চল ও আশপাশের এলাকায় মা গাছ রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গতকাল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টুকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

২২ মে কক্সবাজারের বনাঞ্চলে ‘টিকে আছে মাত্র ৫০০ মা গাছ’ শীর্ষক একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রথম আলো।

পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু প্রথম আলোকে বলেন, এক মাসের মধ্যে কক্সবাজারের বনাঞ্চলে কত মা গাছ টিকে আছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে মা গাছ রক্ষায় একটি বিধিমালা প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, মা গাছগুলো যাতে কেউ কাটতে না পারে, সে বিষয়ে তিনি বন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কক্সবাজারের বনাঞ্চল ও আশপাশের এলাকায় একসময় পর্যাপ্তসংখ্যক মা গাছ দেখা গেলেও সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) করা এক জরিপে কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের ৪৪ হেক্টর বনভূমি ও আশপাশের এলাকায় মাত্র ৫০০ মা গাছের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

গবেষকেরা বলছেন, মা গাছ হলো একটি বনের বাস্তুতন্ত্রের ভরকেন্দ্র। মা গাছ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বীজ ছড়িয়ে বনের পুনর্জন্ম ঘটায়। এতে বনের পরিধি বাড়ে ও বন্য প্রাণীর জন্য বন নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

বন বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, এফএওর যে সমীক্ষা, তার চেয়ে মা গাছের সংখ্যা বেশি হতে পারে। আগামী এক মাসে তাঁরা মা গাছের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হাজির করতে কাজ শুরু করেছেন।

