রাজধানীতে সকালে ৩ ঘণ্টায় ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি

রাজধানীতে সকালে ৩ ঘণ্টায় ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি
রাজধানীতে আজ সোমবার সকালে ৩ ঘণ্টায় ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছিল গতকাল রোববার রাত থেকেই। আজ ভোরের দিক থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যায়। এর কারণে নগরীর অনেক স্থানে পানি জমে যায়।
এতে বিপদে পড়েন অফিসগামী যাত্রীরা। শুধু রাজধানী নয়, বৃষ্টি হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। আবার আগামী বুধবারও আরেকটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।
আজ সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান। তিনি আজ প্রথম আলোকে বলেন, মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজকের এই বৃষ্টি। রাজধানীতে ৩ ঘণ্টায় ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আর গতকাল দিবাগত রাত ১২টা থেকে সকাল ৯টা—এই ৯ ঘণ্টায় ১০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় ফেনীতে, ১১৬ মিলিমিটার।
কোনো এলাকায় ৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হলে তাকে ভারী বৃষ্টি বলে। আর এর বেশি হলে তাকে বলা হয় অতি ভারী বৃষ্টি।
রাজধানীর আজকের বৃষ্টিতে নগরীর অনেক স্থানে পানি জমে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন অফিসগামী লোকজন। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, কলাবাগান, কারওয়ান বাজার, গ্রিনরোড, মণিপুরিপাড়া, নিউমার্কেট, আসাদগেট, জিগাতলাসহ বিভিন্ন রাস্তায় পানি জমতে দেখা গেছে। কোথাও ছিল হাঁটুপানি, কোথাও কোমরসমান।
সকাল সাড়ে ১০টার দিকেও নিউমার্কেট এলাকার সড়কে পানি আটকে ছিল।
ফকিরাপুল, কাকরাইল, মালিবাগ, রাজারবাগ, মতিঝিলের রাস্তায় কোমরসমান পানি পার হয়ে কর্মস্থলে এসেছেন বলে জানিয়েছেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী শিপন আহম্মেদ।
আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান বলেন, আজ রাজধানীতে আর খুব বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।
আজই উত্তর বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপের সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলেছে আবহাওয়া অফিস। আবার আগামী বুধবার থেকে আরেকটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। তবে এর খুব বেশি প্রভাব বাংলাদেশের উপকূলে পড়ার আশঙ্কা নেই।