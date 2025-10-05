আজ সন্ধ্যার পর রাজধানীতে বৃষ্টির পূর্বাভাস
আজ রোববার সন্ধ্যার পর রাজধানীতে বৃষ্টি হতে পারে—এ পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ইতিমধ্যে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা এবং ঢাকার আশপাশের কিছু এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে বলে অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপটি এখন লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাব ও সঙ্গে সক্রিয় মৌসুমি বায়ু—এ দুই মিলে বৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান আজ দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, রাজধানীর আশপাশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হয়েছে সকালের পর। আর উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানেও বৃষ্টি হচ্ছে। আজ বিকেলের দিকে রাজধানীতে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। তবে সন্ধ্যার পর বৃষ্টি বাড়তে পারে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।
বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি এখন দুর্বল হয়ে লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা ও বিহারের স্থল এলাকায় এখন এর অবস্থান বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে। লঘুচাপটির প্রভাবে দেশের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে গত দুই দিন হলো। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১০৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আজও উত্তরের বিভিন্ন এলাকায় জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, আজ রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগে অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি হতে পারে।
আজ সকাল থেকে রাজধানী ও এর আশপাশের আকাশে মেঘ আছে। আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান বলেন, লঘুচাপের খানিকটা প্রভাব ও মৌসুমি বায়ুর প্রভাবেই আজ বৃষ্টি হচ্ছে।