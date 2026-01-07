সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড আজ, শৈত্যপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে

সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড আজ, শৈত্যপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে
শীতের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমছে। আজ বুধবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দেশের উত্তরের জনপদ নওগাঁর বদলগাছীতে। এ তাপমাত্রা এই মৌসুমের সর্বনিম্ন বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, আজ দেশের চার বিভাগ এবং আরও প্রায় ৯ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে শৈত্যপ্রবাহ। চলতি মৌসুমে এত বড় এলাকাজুড়ে এর আগে শৈত্যপ্রবাহ দেখা যায়নি। আজ রাজধানীতেও তাপমাত্রা আগের দিনের চেয়ে একলাফে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে এসেছে। তবে আজ রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুয়াশার সেই দাপট নেই। আকাশ পরিষ্কার থাকার কারণেই মূলত তাপমাত্রার এই নিম্নগতি বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা।
টানা তিন দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নমুখী। গত সোমবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল তা নেমে হয় ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল উত্তরের জেলা রাজশাহীতে। আজ সেই উত্তরের জনপদ নওগাঁর বদলগাছীতে তাপমাত্রা কমে হেয়েছে ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেছা আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, আজ বদলগাছীতে যে তাপমাত্রা হয়েছে, তা এ মৌসুমের সর্বনিম্ন। তাপমাত্রা আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত আরও কমতে পারে।
আজ রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের সর্বত্র শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র। এই চার বিভাগে জেলার সংখ্যা ৩২। এর পাশাপাশি টাঙ্গাইল, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনাসহ মোট ৯ জেলায় বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ।
যখন কোনো এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তখন তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলে। তাপমাত্রা ৬ দশমিক ১ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তাকে বলা হয় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪ দশমিক ১ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তা তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলে গণ্য করা হয়। আর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে তাকে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়।