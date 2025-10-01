উপকূলে বৃষ্টি-ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস, ৪ বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত
বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ ও সঞ্চারণশীল মেঘমালা থাকার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। উপকূলেও বেড়েছে ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি। এ জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ বুধবার সকাল ১০টায় দেশের ৪ বন্দরে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখাতে বলেছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সতর্কবার্তায় বলা হয়, পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও এর কাছাকাছি এলাকায় সুস্পষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে বায়ুচাপের তারতম্য দেখা দিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়া এবং ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে।
এ অবস্থায় আবহাওয়া অধিদপ্তর কক্সবাজার, মোংলা, পায়রা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখাতে বলেছে। উত্তর বঙ্গপোসাগরে এখন যেসব মাছ ধরার ট্রলার বা নৌকা আছে, সেগুলোর জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। এসব মাছ ধরার ট্রলার বা নৌকাকে উপকূলের কাছাকাছি থাকতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে সাবধানে চলাচল করতেও বলা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হচ্ছে। রাজধানীতে গত ২৪ ঘণ্টায় ২০৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ঢাকায় গতকাল দিবাগত রাত ১২টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টায় ১৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এটি এই সময়ে দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি। আজ একই সময়ে উত্তরের জেলা বগুড়ায় ৫১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এ সময় এটিও সর্বোচ্চ বৃষ্টির রেকর্ড।
আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, এমন বৃষ্টি চলতে পারে অন্তত আগামী তিন দিন, তবে তা একনাগাড়ে হবে না। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হতে পারে।