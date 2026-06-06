দেশে মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ, প্রভাব কতটুকু পড়বে

দেশে মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ, প্রভাব কতটুকু পড়বে
আজ শনিবার টেকনাফ দিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে এক সপ্তাহ দেরিতে মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করেছে বাংলাদেশে, যা চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুকের মতে, পশ্চিমা লঘুচাপের সঙ্গে এর দ্বন্দ্বের কারণে ৯-১০ জুন বৃষ্টি কমতে পারে। দেশজুড়ে বায়ু সক্রিয় হতে মাসের মাঝামাঝি সময় লাগবে। আবহাওয়া অফিস সতর্ক করেছে, এল নিনোর প্রভাবে এ বছর বর্ষায় স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হতে পারে। গত বছরের তুলনায় মৌসুমি বায়ু এবার দেরিতে আসায় বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় কমেছে।