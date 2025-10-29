প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘মোন্থা’ দুর্বল হলো, বাংলাদেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা কতটুকু, জানাল আবহাওয়া অফিস

প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘মোন্থা’ দুর্বল হলো, বাংলাদেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা কতটুকু, জানাল আবহাওয়া অফিস
ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যে আছড়ে পড়া প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘মোন্থা’ দুর্বল হয়ে গেছে। প্রবল র্ঘূণিঝড় থেকে প্রথমে ঘূর্ণিঝড় এবং আজ বুধবার সকাল নয়টার দিকে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে গেছে। আজ বিকেলের মধ্যেই এটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এর প্রভাবে বাংলাদেশে যতটা বৃষ্টি হবে বলে মনে করা হয়েছিল, তা না–ও হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা। তবে এর প্রভাবে আজ খুলনা বিভাগসহ দেশের কিছু স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। রাজধানীতেও সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশীদ আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, মোন্থা দ্রুতই দুর্বল হয়ে গেছে। এর প্রভাব যতটা পড়বে বলে ধারণা করা হয়েছিল, ততটা না–ও হতে পারে। মোন্থা এখন গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আজ বিকেলের মধ্যেই এটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।
বজলুর রশীদ বলেন, ঘূর্ণিঝড় বা এখনকার গভীর নিম্নচাপের প্রভাব বাংলাদেশের উপকূলে তেমন পড়বে না বলেই মনে হচ্ছে। এর প্রভাবে বিশেষ করে খুলনা বিভাগে আজ বৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কিছু স্থানেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। রাজধানীতে বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিছু স্থানে। তবে তা ভারী না–ও হতে পারে।
মোন্থা দ্রুত সময়ে দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলেই বাংলাদেশে এর প্রভাব খুব বেশি অনুভূত হবে না বলে জানান বজলুর রশীদ।
ঘূর্ণিঝড়র মোন্থার কারণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরগুলোকে দেওয়া সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে। তবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে থাকা মাছ ধরার সব নৌকা ও ট্রলারকে আজ বিকেল পর্যন্ত সাবধানে চলাচল করতে এবং গভীর সাগরে না যেতে বলা হয়েছে।