জুন মাসে একাধিক তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

জুন মাসে একাধিক তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর
চলতি জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে বর্ষা ঋতুর প্রথম মাস আষাঢ়ের শুরু। আর জুনের শুরু থেকেই বৃষ্টি ঝরানো মৌসুমি বায়ু দেশে প্রবেশ করে। তাই এ মাসে বৃষ্টি হয় যথেষ্ট। বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৃষ্টি ঝরে এ মাসে। কিন্তু আবহাওয়া অধিদপ্তরের চলতি জুন মাসের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস বলছে, এ বছর এ মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হতে পারে। যদিও গত এপ্রিল ও মে মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। এপ্রিল বা দেশের সবচেয়ে গরমের মাসে ৭৫ শতাংশের বেশি বৃষ্টি হয়েছে, যা খুব অস্বাভাবিক। এপ্রিলের এ বৃষ্টিতে বিশেষ করে হাওরের বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল নষ্ট হয়ে যায়।
আবহাওয়া অফিস জুন মাসের আবহাওয়ার এ পূর্বাভাস দিয়ে প্রতিবেদনটি দিয়েছে গতকাল সোমবার। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হতে পারে। তবে এ মাসে একাধিক লঘুচাপের সম্ভাবনা আছে। এর মধ্যে একটি আবার মৌসুমি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।
জুন মাসে দেশে গড়ে ৪৫৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। এটা বছরের দ্বিতীয় বৃষ্টির মাস। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় জুলাই মাসে, ৫২৩ মিলিমিটার।
এ মাসের শুরু থেকে মৌসুমি বায়ু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তার লাভ করতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। তবে এ মাসে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকতে পারে। শুধু তা–ই নয়, দুই থেকে তিনটি মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহও হতে পারে।
এ প্রতিবেদনে গত মে মাসের আবহাওয়া পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। দেখা গেছে, গত মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বেশি প্রায় ৯৯ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে রংপুর বিভাগে। চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টি হয়।