ঢাকার বাতাস আজ খুব দূষিত, তাকেও ছাড়িয়ে গেছে আরেক বিভাগীয় শহর

ঢাকার বাতাস আজ খুব দূষিত, তাকেও ছাড়িয়ে গেছে আরেক বিভাগীয় শহর
বৃষ্টি নেই দুই দিন হলো। ঢাকার বাতাসই এর প্রমাণ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্বের ১২৬টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান অষ্টম। আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে আইকিউএয়ারে ঢাকার গড় বায়ুমান ছিল ১৭৭। গতকাল বুধবার প্রায় একই সময় এ মান ছিল ১১২। ঢাকার বায়ুর এই মানকে মানুষের জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে দেশের একটি বিভাগীয় শহরের বায়ু আজ ঢাকার চেয়ে অনেক খারাপ। সেই নগরী হলো খুলনা। বায়ুর মান ২২৯। এ মানকে মানুষের জন্য খুবই অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সেই সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।
বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে আছে ভারতের দিল্লি, স্কোর ৬০৫। দ্বিতীয় স্থানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, স্কোর ২৪৪।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কোনো কোনো দিন রাজধানীকে ছাপিয়ে যাচ্ছে শহরগুলোর দূষণ।
বিভাগীয় শহরগুলোর আজকের বায়ুর মান
আগেই বলা হয়েছে, খুলনায় আজ বায়ুর মান সবচেয়ে খারাপ। এরপরই আছে রাজশাহী। শহরটির বাতাসে ক্ষতিকর ক্ষুদ্র কণা কমানো জন্য ২০১৬ সালেই বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। শীর্ষে ছিল এ নগরী। আজ সকালে সেই নগরীতে বায়ুর মান ১৬৭। উত্তরের আরেক বিভাগীয় শহর রংপুরে বায়ুর মান ১৬১। বরিশালে ১৫৮, ময়মনসিংহে ১৩৪, চট্টগ্রামে ৯৯। আজ সবচেয়ে ভালো বায়ু সিলেটে, স্কোর ৪৪।
দূষণ রোধে যা করবেন
আজ রাজধানীর বায়ুর যে মান, তাতে অবশ্যই কেউ বাইরে গেলে তাকে মাস্ক পরে যেতে হবে। খোলা স্থানে শরীরচর্চা বন্ধ রাখতে হবে। জানালা বন্ধ রাখতে হবে।
বায়ুদূষণে যত ক্ষতি
বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুর জন্য সবচেয়ে বড় বাহ্যিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়ুদূষণ। বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের আয়ু গড়ে সাড়ে পাঁচ বছর কমছে। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সের (একিউএলআই) ২০২৫ সালের হালনাগাদ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট (ইপিআই)। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশ।