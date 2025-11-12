পরিবেশ

ঢাকার এই ৯ স্থানে আজ মারাত্মক দূষণ, সুরক্ষায় কী করবেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বায়ুদূষণফাইল ছবি

বায়ুদূষণে আজ বুধবার সকালে বিশ্বের ১২৭ নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান তৃতীয়। গতকাল মঙ্গলবার এ সময় রাজধানীর অবস্থান ছিল চতুর্থ। আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকার বায়ুর মান ২৩৩। বায়ুর এ মানকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলে গণ্য করা হয়। গতকাল প্রায় এই সময় বায়ুর মান ছিল ২২১। নগরীর আট স্থানে আজ দূষণ পরিস্থিতি খুব খারাপ। সেসব এলাকায় গেলে মাস্ক পরাসহ কিছু নিয়ম মানা জরুরি।

বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে।

বায়ুদূষণে গতকালের মতো আজও শীর্ষে আছে ভারতের দিল্লি, স্কোর ৭৯৮। দ্বিতীয় পাকিস্তানের লাহোর, স্কোর ২৬৪।

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কোনো কোনো দিন রাজধানীকে ছাপিয়ে যাচ্ছে ঢাকার বাইরের শহরগুলোর দূষণ।

রাজধানীর ৯ এলাকায় দূষণ বেশি

রাজধানীর ৯টি এলাকায় আজ বায়ুদূষণ পরিস্থিতি অনেক খারাপ। এর মধ্যে মহাখালীর আইসিডিডিআরবির ক্যাম্পাসে বায়ুর মান ২৬৭, মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিংয়ে ২৬০, দক্ষিণ পল্লবীতে ২৪৮, বেচারাম দেউড়ীতে ২৩৩, কল্যাণপুরে ২৩৩, গুলশানের বে’জ এজ ওয়াটার ২৩০, গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ২০২, গোড়ানে ১৯৫ ও পীরেরবাগ রেললাইনে ১৮০।

দূষণ রোধে যা করবেন

পুরো নগরীর বায়ুর মান আজ খারাপ। এই নগরীতে আজ বায়ুর যে মান, তাতে অবশ্যই যেকোনো ব্যক্তিকে বাড়ির বাইরে গেলে মাস্ক পরে যেতে হবে। খোলা স্থানে শরীরচর্চা বন্ধ রাখতে হবে। জানালা বন্ধ রাখতে হবে।

