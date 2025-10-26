পরিবেশ

ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা, কোথায়-কখন আঘাত হানতে পারে

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে। আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে দেওয়ার আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশের বন্দরগুলো থেকে কত দূরত্বে আছে, সে তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশীদ বলেন, আগামীকাল সোমবার এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। আর পরদিন এটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে ভারতের ওডিশা ও তামিলনাড়ু উপকূলে আঘাত হানতে পারে।

