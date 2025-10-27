ঢাকার চেয়ে বায়ুর মান অনেক খারাপ দুই বিভাগীয় শহরে

ঢাকার চেয়ে বায়ুর মান অনেক খারাপ দুই বিভাগীয় শহরে
আজ সোমবার সকালে বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান চতুর্থ। আজ সকাল সোয়া আটটার দিকে আইকিউএয়ারের ঢাকার গড় বায়ুমান ১৫৬। এই মান অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে আজ নগরীর চেয়ে দেশের দুই বিভাগীয় শহরে বায়ুর মান অনেক খারাপ। এই দুই শহর হলো খুলনা ও রাজশাহী।
বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সেই সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।
বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে আছে পাকিস্তানের লাহোর, স্কোর ৩০০। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে ভারতের দিল্লি ও কলকাতা। স্কোর যথাক্রমে ২৮৫ ও ১৮৫।
বিভাগীয় শহরগুলোর বায়ুর মান
আজ ঢাকাসহ আট বিভাগীয় শহরের মধ্যে বায়ুর মান সবচেয়ে খারাপ খুলনার, স্কোর ১৮৯। এরপরই আছে রাজশাহী, একসময়ে দূষণ কমাতে বিশ্বের নজরকাড়া শহরটির আজকের বায়ুর মান ১৬৫। অন্য বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে রংপুরে ১৫৩, সিলেট ১৩৯, ময়মনসিংহ ১৩৩, বরিশাল ১২৫ ও চট্টগ্রাম ৮৪।
নগরীর সাত এলাকায় দূষণ বেশি
নগরীর সাত এলাকায় দূষণ পরিস্থিতি বেশ খারাপ। এসব এলাকার মধ্যে শীর্ষে আছে গোরান, স্কোর ১৭১। অন্য ছয় এলাকা হলো পুরান ঢাকার বেচারাম দেউড়ি (১৭০), দক্ষিণ পল্লবী (১৬৬), বে’জ এজ ওয়াটার (১৬৫), ইস্টার্ন হাউজিং (১৫৬), গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (১৫৬) ও কল্যাণপুর (১৫৩)।
নগরবাসীর জন্য পরামর্শ
আজ ঢাকা ও অন্য শহরগুলোর যে বায়ুমান, এর পরিপ্রেক্ষিতে নগরবাসীর জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছে আইকিউএয়ার। এর মধ্যে আছে ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরে যেতে হবে, জানালা বন্ধ রাখতে হবে, ঘরের বাইরে ব্যায়াম যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। আর যেসব এলাকায় বায়ুর মান অস্বাস্থ্যকর, সেসব এলাকায় অবশ্যই বাড়ির বাইরে গেলে মাস্ক পরতে হবে।
বায়ুদূষণে যত ক্ষতি
বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুর জন্য সবচেয়ে বড় বাহ্যিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়ুদূষণ। বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের আয়ু গড়ে সাড়ে পাঁচ বছর কমছে। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সে (একিউএলআই) ২০২৫ সালের হালনাগাদ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট (ইপিআইসি)। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশ।
বিশ্বব্যাংক গত বছরের মার্চে ‘দ্য বাংলাদেশ কান্ট্রি এনভায়রনমেন্ট অ্যানালিসিস (সিইএ)’ নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, বাংলাদেশে ২০১৯ সালে বায়ুদূষণসহ চার ধরনের পরিবেশদূষণে ২ লাখ ৭২ হাজারের বেশি মানুষের অকালমৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বায়ুদূষণের কারণে। এ ছাড়া দূষণের কারণে ওই বছর দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১৭ দশমিক ৬ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে।