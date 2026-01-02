ঢাকাসহ দেশের বড় অংশে কুয়াশা, কাটবে কখন জানাল আবহাওয়া অফিস

ঢাকাসহ দেশের বড় অংশে কুয়াশা, কাটবে কখন জানাল আবহাওয়া অফিস
রাজধানী ঢাকায় গত দুই দিনে কুয়াশার পরিমাণ অনেকটাই কমে গিয়েছিল। দেখা গিয়েছিল রোদের মুখ। কিন্তু আজ শুক্রবার সকাল থেকেই আবার কুয়াশায় ঢেকে গেছে রাজধানীর চারদিক। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, রাজধানীসহ দেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকায় আজ এ অবস্থা।
আজ অবশ্য গতকালের চেয়ে শৈত্যপ্রবাহের বিস্তৃতি কমেছে। আজ দেশের সাত জেলায় বইছে শৈত্যপ্রবাহ। গতকাল বৃহস্পতিবার ১৬ জেলার ওপর দিয়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়।
টানা অন্তত চার দিন পর গত বুধবার রাজধানীতে রোদের মুখ দেখা যায়। দেশের অন্যত্রও কুয়াশা কমে যেতে শুরু করে। গতকাল শীতের স্বাভাবিক কুয়াশা থাকলেও রোদ ছিল প্রায় সকাল থেকেই।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, আজ রাজধানীসহ অন্তত দুই–তৃতীয়াংশ এলাকায় কুয়াশা ছড়িয়ে আছে। রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বিভাগের কিছু অংশ ছাড়া দেশের অন্যত্র কুয়াশা আছে।
গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের প্রায় পুরোটা অংশে কুয়াশা ছিল। তা কেটেছিল গত বুধবার। কিন্তু দুই দিন কিছুটা কুয়াশামুক্ত থাকার পর আজ আবার হঠাৎ কেন এত কুয়াশা।
আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদ প্রথম আলোকে বলেন, শীতের দিনে কুয়াশা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এত বেশি হওয়ার একটা কারণ হতে পারে এখন পশ্চিমা লঘুচাপের অনুপস্থিতি। সাধারণত প্রতি মাসে দুইবার এই লঘুচাপ আসে। কিন্তু গত ডিসেম্বর থেকে এর দেখা নেই। লঘুচাপ থাকলে বৃষ্টি হয়, তাতে কুয়াশা কমে। আবার সেই সঙ্গে বাতাসের গতিবেগ বাড়ে। তাতে কুয়াশা ছড়িয়ে পড়তে পারে।
পশ্চিমা লঘুচাপ না থাকা কিংবা বাতাসের গতিবেগ কম থাকার পাশাপাশি বায়ুদূষণও কুয়াশার একটি কারণ। বাতাসের অতিক্ষুদ্র ধূলিকণায় ভরে থাকা তাতে কুয়াশা ঘন অবস্থায় থাকে। এই দূষণেরও একটা কারণ আছে কুয়াশা থাকার পেছনে, এমন মত বজলুর রশীদের।
গতকাল সকালের মতো আজ সকাল থেকেই ঢাকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর। আজ সকালের দিকে বায়ুর মান ছিল ১৫৫। গতকাল সকালে ১৭৭ থাকলেও রাতের দিকে এই মান হয়েছিল ২৭৭। অর্থাৎ সন্ধ্যার পর থেকে রাতভর বেড়েছে দূষণের পরিমাণ। এই দূষণের প্রধান উপাদান বাতাসের অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা বা পিএম ২.৫।
আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদ বলেন, ইতিমধ্যে রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশা কমে এসেছে। ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন অংশে আবার কুয়াশা আছে। বেলা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে কুয়াশা কমে আসতে পারে।
রাজধানীতে দুপুরের পর রোদের মুখ দেখতে পাওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা আছে বলে জানান আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা।