হাতি মারতে এক কিলোমিটারের বৈদ্যুতিক ফাঁদ
শেরপুরের নালিতাবাড়ীর নাকুগাঁওয়ে গত বৃহস্পতিবার বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে একটি হাতি আহত হলে উৎসুক জনতা উল্লাস করে। বন বিভাগ জানায়, স্থানীয়রা ধানখেত রক্ষায় ফাঁদ পাতছে; ফাঁদ সরাতে গেলে বনকর্মীরা ইউপি চেয়ারম্যান-সদস্যের প্ররোচনায় বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। ২০১৬-২৫ সালে গারো পাহাড়ে ৩২টি হাতি হত্যা হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী হাতি হত্যা আমলযোগ্য, অজামিনযোগ্য অপরাধ; সর্বোচ্চ শাস্তি ১২ বছর কারাদণ্ড। জটিল ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া নিয়ে স্থানীয়দের অনাগ্রহ বন বিভাগের উদ্বেগের কারণ।