ঢাকা আজ বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত শহর, নগরীর ৭ স্থানের বায়ু খুব খারাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বায়ুদূষণফাইল ছবি

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয়। আজ ঢাকার আগের আছে কেবল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি। আজ সকালে রাজধানী ঢাকার বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর। আর এর মধ্যে ঢাকার সাত স্থানের বায়ুর মান বেশ খারাপ।

বায়ুদূষণের এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।

আজ সকালে ঢাকার বায়ুর মান ২২৫। আর দিল্লির বায়ুর মান ৪০৫। বায়ুর মান ২০০–র বেশি হলে তাকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর ৩০০–র বেশি হলে তা হয় দুর্যোগপূর্ণ।

নগরীর যে সাত স্থানের বায়ু আজ খুব অস্বাস্থ্যকর, সেগুলো হলো ইস্টার্ন হাউজিং (২৫৭), দক্ষিণ পল্লবী (২৫২), বে’জ এজ ওয়াটার (২৪৮), বেচারাম দেউড়ি (২৩৯), কল্যাণপুর (২২৫), গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২১৬) ও গোড়ান (২১১)।

এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে। ঢাকার বায়ুমান খুব অস্বাস্থ্যকর দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিন।

নগরবাসীর জন্য সতর্কতা

আইকিউএয়ারের বায়ুদূষণের বার্তায় নগরবাসীর জন্য বেশ কিছু সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো বাইরে বেরোলে অবশ্যই সবাইকে মাস্ক পরতে হবে। খোলা স্থানে ব্যায়াম করা যথাসম্ভব কমাতে হবে। ঘরের জানালা বন্ধ রাখতে হবে।

