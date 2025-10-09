ঢাকায় ৩ ঘণ্টায় ‘অনেক বৃষ্টি’, কত দিন চলবে এমন

ঢাকায় ৩ ঘণ্টায় ‘অনেক বৃষ্টি’, কত দিন চলবে এমন
আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানীর আকাশ মেঘে ঢাকা। সকাল পৌনে ৯টার দিক থেকে শুরু হয় বৃষ্টি। চলে অন্তত আধা ঘণ্টা ধরে। আজ সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস। আর আজ এমন সময়ে বৃষ্টি শুরু হলো, যখন নগরবাসী অফিস বা বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার জন্য রাস্তায়। এতে ভোগান্তি বাড়ে। বেলা সোয়া ১০টার দিকে প্রতিবেদন লেখার সময় বৃষ্টি কমে এলেও আকাশে জমা হয়ে আছে মেঘ।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক আজ প্রথম আলোকে বলেন, সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টায় ৩৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তিন ঘণ্টায় এটা অনেক বৃষ্টি।
যদি বৃষ্টির পরিমাণ ৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার হয়, তবে তাকে ভারী বৃষ্টি বলা হয়।
বৃষ্টিতে রাজধানীবাসী, বিশেষ করে স্কুল–কলেজ বা অফিসগামী মানুষ বিপদে পড়েন। রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা তাফসিরুল ইসলাম বলছিলেন, ‘আকাশে মেঘ দেখেও ছাতা নিয়ে বের হইনি। বৃষ্টিতে পুরো ভিজে গেছি। টাউন হল মার্কেটের সামনে বাসের জন্য যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল।’
তাফসিরুল যাবেন মতিঝিল। দিনভর সেখানে থাকতে হবে। তার আগেই পুরো পোশাক তাঁর ভিজে গেছে বলে জানান।
এখন মৌসুমি বায়ুর চলে যাওয়ার সময়। ঠিক সেই মুহূর্তে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হচ্ছে। এর কারণ প্রসঙ্গে নাজমুল হক প্রথম আলোকে বলেন, এখন বৃষ্টি হচ্ছে মূলত পুবালির সঙ্গে পশ্চিমা বায়ুর সংঘাতের কারণে। কয় দিন পরই মৌসুমি বায়ু বিদায় নেবে। নতুন করে বাতাস আসছে। আর তাতে মেঘ সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি হচ্ছে।
আজ শুধু রাজধানী নয়, ঢাকার আশপাশের বিভিন্ন জেলা এবং উপকূলীয় বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রামের কয়েকটি স্থানে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ রাজধানীতে থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে। তবে আজ আর খুব বেশি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে জানান নাজমুল হক। আগামীকাল থেকে বৃষ্টি কমে আসতে পারে বলে জানান তিনি।