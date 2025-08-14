লঘুচাপে বৃষ্টি বেড়েছে, থাকতে পারে কয় দিন

লঘুচাপে বৃষ্টি বেড়েছে, থাকতে পারে কয় দিন
বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের কারণে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। তবে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশি হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলে। আবাহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, দেশে আজ বৃহস্পতিবার খুব বেশি মাত্রায় বেশির সম্ভাবনা কম। কারণ, এ লঘুচাপ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। আর এর স্থল নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও কম। সে জন্য বৃষ্টি আগামীকাল শুক্রবারই কমে যেতে পারে। তবে আগামী রোববার থেকে তা আবারও বাড়তে পারে। লঘুচাপের কারণে সমুদ্রবন্দরগুলোয় গতকাল বুধবার দেওয়া সতর্কসংকেত আজও বহাল আছে।
আজ সকালে দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের কিছু জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বৃষ্টিও হতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক আজ প্রথম আলোকে বলেন, আজ যে বৃষ্টি হচ্ছে, তা মৌসুমি বায়ুর সঙ্গে লঘুচাপ মিলে যাওয়ার ফল। তবে এ লঘুচাপ অনেকটা দুর্বলই বলা যায়। আর এটি বাংলাদেশের উপকূলকে ততটা প্রভাবিত করবে না।
তবে আজ এই লঘুচাপের কারণে মূলত খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে। লঘুচাপের প্রভাব খুলনা ও বরিশালেই বেশি পড়তে পারে বলে জানান ওমর ফারুক। তিনি বলেন, আজই কিছুটা বৃষ্টি হতে পারে। তবে আগামীকাল থেকে বৃষ্টি কমে যেতে পারে। আবার রোববার থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
এবারের লঘুচাপের স্থল নিম্নচাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে লঘুচাপের কারণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে দেওয়া ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত আজও বহাল আছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র।
গতকাল সন্ধ্যা ৬টা থেকে আজ সকাল ৬টা, এই ১২ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে দিনাজপুরে, ৯৮ মিলিমিটার।