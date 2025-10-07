রাজধানী ও দেশের অন্যত্র আজ কখন বৃষ্টি হতে পারে, জানাল আবহাওয়া অফিস

রাজধানী ও দেশের অন্যত্র আজ কখন বৃষ্টি হতে পারে, জানাল আবহাওয়া অফিস
মৌসুমি বায়ু এখন যাই যাই করছে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টি ঝরানো এ বায়ু পুরোপুরি চলে যায়। ধীরে ধীরে শীত আসতে শুরু করে। এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে একটি গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বেশি বৃষ্টি হয় দেশের উত্তর জনপদের জেলাগুলোতে। তবে আজ মঙ্গলবার উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বৃষ্টি কমে আসতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র। তারা জানিয়েছে, আজ দুপুরের দিকে রাজধানীতে বৃষ্টি হতে পারে। দেশের, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টি একটু বাড়তে পারে।
আজ সকাল থেকে রাজধানীর আকাশ তেমন মেঘলা ছিল না। তবে সকাল পৌনে নয়টার দিকে মেঘ বেড়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, আজ দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টার মধ্যে রাজধানীতে কিছুটা বৃষ্টি হতে পারে। আবার সন্ধ্যার পরও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।
আজ মূলত দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন শাহানাজ সুলতানা। তিনি বলেন, উপকূলীয় খুলনা বিভাগের কিছু স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। তবে উত্তরাঞ্চলে আজ বৃষ্টি কমে আসবে।
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি রেকর্ড করা হয় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, ১৩৬ মিলিমিটার। চলতি মাসের শুরু থেকেই সাগরের লঘুচাপটি ধীরে ধীরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশায় অবস্থান নেয়। আর এর প্রভাবে বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। গতকাল উত্তরের রংপুর বিভাগে বেশি বৃষ্টি হলেও রাজশাহীতে বৃষ্টি কমে আসে।
আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক প্রথম আলোকে বলেন, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হতে পারে। তবে খুব ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। এরপর বৃষ্টি অনেকটাই কমে আসবে। মাসের মাঝামাঝি সময়ের পর আবার একটি লঘুচাপের সম্ভাবনা আছে।