ঢাকাবাসীর নতুন বছর শুরু অস্বাস্থ্যকর বায়ু নিয়ে, ৫ স্থানে ব্যাপক দূষণ

খ্রিষ্টীয় বছর ২০২৬–এর প্রথম দিন আজ বৃহস্পতিবারের সকালে ঢাকাবাসী পেল অস্বাস্থ্যকর বায়ু। বিশ্বের ১১৩টি নগরের মধ্যে আজ সকাল সোয়া ৮টার দিকে ঢাকার অবস্থান দশম।

বায়ুদূষণে বিশ্বের নগরীগুলোর মধ্যে শীর্ষে আছে মিসরের রাজধানী কায়রো। বায়ুর মান ৩৭০। আর ৩১৩ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে পাকিস্তানের লাহোর। আজ দশম স্থানে থাকা ঢাকার বায়ুর মান ১৭৭। বায়ুর এই মানকে ‘অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।

বায়ুর মান ২০০-এর বেশি হলে তাকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর ৩০০-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ। সদ্য বিদায়ী ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে প্রায় প্রতিদিন ঢাকার বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর থেকেছে।

ঢাকার ৫ স্থানের বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর

আজ সকালে ঢাকার পাঁচ স্থানে বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর। স্থানগুলো হলো: বেচারাম দেউড়ি (২৭০), দক্ষিণ পল্লবী (২৪৪), গোড়ান (২৩৩), গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২২২) ও শান্তা ফোরাম (২১৭)।

দেশে বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো নানা উদ্যোগ-কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু বায়ুদূষণ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এটি শুধু যে ঢাকায়, তা নয়; সারা দেশে। কোনো কোনো দিন ঢাকাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে দেশের অন্যান্য শহরের বায়ুদূষণ।

শুকনা মৌসুমের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে। ঢাকার বায়ুমান খুব অস্বাস্থ্যকর দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই।

সুরক্ষায় নগরবাসী যা করবেন

আইকিউএয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, আজ ঢাকায় বায়ুর যে মান, তাতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যায়াম না করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের জানালাগুলো যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।

