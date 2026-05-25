গবেষণার তথ্য: পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর ওপর বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

গবেষণার তথ্য: পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর ওপর বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, একক ফসলভিত্তিক বাগান সম্প্রসারণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের মতো মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করছে।
এই ফলাফল উঠে এসেছে ইউনেসকো, মালেয়া ফাউন্ডেশন এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক গবেষণায়। ‘ইয়ুথ অ্যাজ রিসার্চার্স (ইয়ার): ইনডিজেনাস ইয়ুথ অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ’ শীর্ষক এক উদ্যোগ থেকে এ গবেষণা হয়। এই উদ্যোগের আওতায় আদিবাসী তরুণ গবেষকেরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন কৌশল নিয়ে কাজ করেন। তাঁরা স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও প্রচলিত পরিবেশভিত্তিক জ্ঞানকে বৃহত্তর জলবায়ু আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান।
আজ সোমবার ইউনেসকোর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গবেষণার ফলাফল বলছে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, জীবিকা ও সাংস্কৃতিক চর্চা প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই তারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। পরিবর্তিত পরিবেশগত বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রচলিত পরিবেশভিত্তিক জ্ঞান এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এসব জ্ঞানব্যবস্থা ক্রমেই নানা ধরনের চাপে পড়ছে।
গবেষণায় সামাজিক বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিকও উঠে এসেছে। বিশেষ করে সীমিত সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তুলনামূলক কম অংশগ্রহণের কারণে আদিবাসী নারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরও বেশি বহন করছেন।
‘আদিবাসী তরুণ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও মতবিনিময় সভায়’ এ গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। গত শুক্রবার চট্টগ্রামের একটি হোটেলে এ অনুষ্ঠান হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দিন, ইউনেসকোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও অফিসপ্রধান সুসান ভাইজ এবং চাকমা সার্কেলের প্রধান রাজা দেবাশীষ রায়। এতে নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, উন্নয়ন সহযোগী, আদিবাসী নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, কমিউনিটির সদস্য এবং তরুণ গবেষকেরা অংশ নেন। সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রচলিত পরিবেশভিত্তিক জ্ঞান এবং স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোজন কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।
এই উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা এবং তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের পাঁচটি তরুণ গবেষক দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি দল মাঠভিত্তিক ও কমিউনিটিকেন্দ্রিক গবেষণার মাধ্যমে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুজনিত চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে।
চাকমা দল রাঙামাটিতে তরুণদের নেতৃত্বে জলবায়ু অভিযোজন কৌশল নিয়ে কাজ করেছে। মারমা দল নথিভুক্ত করেছে ঐতিহ্যগত টিকে থাকার পদ্ধতি এবং বর্তমান অভিযোজন চ্যালেঞ্জ। ম্রো দল ‘প্লুং’ নামের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিয়ে গবেষণা করেছে। ত্রিপুরা দল প্রান্তিক আদিবাসী নারীদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও তাদের অভিযোজন কৌশল নিয়ে কাজ করেছে। অন্যদিকে তঞ্চঙ্গ্যা দল পাথর উত্তোলন এবং রাবার ও সেগুন বাগান সম্প্রসারণের কারণে সৃষ্ট পানিসংকট নিয়ে গবেষণা করেছে।
সমষ্টিগতভাবে গবেষণাগুলো দেখিয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তন শুধু পরিবেশগত পরিবর্তন নয়; এটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকা, সংস্কৃতি, সামাজিক বাস্তবতা এবং জীবনযাত্রার ওপরও বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলছে।
ইউনেসকোর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউনেসকো, মালেয়া ফাউন্ডেশন এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আদিবাসী ভাষার ব্যবহার ও সংরক্ষণবিষয়ক একটি জাতীয় পরামর্শ সভার মাধ্যমে এই উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয়। সেই আলোচনায় সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্থানীয় জ্ঞানব্যবস্থা এবং তরুণদের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব উঠে আসে।
পরবর্তী সময়ে ২৫ জন তরুণ অংশগ্রহণকারী গবেষণাপদ্ধতি, নৈতিক বিষয়, তথ্য সংগ্রহ ও কমিউনিটিভিত্তিক গবেষণা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর কয়েক মাস ধরে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে মাঠপর্যায়ে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন কৌশল নিয়ে গবেষণাপত্র এবং নীতিপত্র তৈরি করেন।