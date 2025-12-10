পরিবেশ

ঢাকার পাশের একটি জেলার বায়ুর মান আজ ‘দুর্যোগপূর্ণ’

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বায়ুদূষণে বিশ্বের ১২৬টি নগরীর মধ্যে আজ বুধবার সকালে ঢাকার অবস্থান ষষ্ঠ।
সকাল সোয়া আটটার দিকে ঢাকার বায়ুমান ২০২। একই সময়ে ঢাকার পাশের জেলা গাজীপুরের বায়ুর মান ৩২০।

বায়ুর মান ২০০-এর বেশি হলে তাকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। আর ৩০০-এর বেশি হলে তা ‘দুর্যোগপূর্ণ’।

বায়ুদূষণের এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে।

চলতি ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে প্রতিদিন ঢাকার বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর থাকছে। আর গত ২৮ নভেম্বর ঢাকার বায়ুমান দুর্যোগপূর্ণ ছিল।

দেশে বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো নানা উদ্যোগ-কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু বায়ুদূষণ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এটা শুধু যে ঢাকায়, তা নয়, সারা দেশে। কোনো কোনো দিন ঢাকাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে দেশের অন্যান্য শহরের বায়ুদূষণ।

ঢাকার চার স্থানে বায়ুদূষণ বেশি

আজ সকালে ঢাকার চার স্থানে বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর। স্থানগুলো হলো মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং (২৫৬), দক্ষিণ পল্লবী (২২৬), কল্যাণপুর (২১১) ও বেচারাম দেউড়ি (২০৯)।

চলতি মাসের মাঝামাঝি থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে। ঢাকার বায়ুমান খুব অস্বাস্থ্যকর দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই।

সুরক্ষায় নগরবাসী যা করবেন

আইকিউএয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, আজ ঢাকায় বায়ুর যে মান, তাতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যায়াম না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের জানালাগুলো যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।

