শৈত্যপ্রবাহের কবলে ৭ জেলা
দেশের সাত জেলায় আজ শুক্রবার বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ। গতকাল বৃহস্পতিবার অবশ্য ১৬ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ ছিল। সে তুলনায় আজ শৈত্যপ্রবাহের এলাকা কমেছে। আবহাওয়া অফিস বলছে, আজ দেশের তাপমাত্রা খানিকটা বাড়তে পারে। তাতে শীত একটু কমে আসতে পারে। তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আগামী রোববার থেকে তাপমাত্রা আবার কমা শুরু করতে পারে।
আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় যশোরে, ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
যখন কোনো এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তখন তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলে। তাপমাত্রা ৬ দশমিক ১ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তাকে বলা হয় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪ দশমিক ১ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তা তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলে গণ্য হয়। আর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে তাকে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়।
আজ দেশের সাত জেলায় বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ। জেলাগুলো হলো গোপালগঞ্জ, যশোর, রাজশাহী, পাবনা, পঞ্চগড়, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা।
এসব জেলার মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যে যশোরে, সেখানে জনজীবন অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আজ বেলা ১১টার দিকে শহরের জামরুলতলা মোড়ে গিয়ে দেখা গেল মোটরসাইকেলে যাত্রী বহনকারী কয়েকজনকে। তাঁদের একজন সদর উপজেলার শেখহাটি এলাকার জাহিদ হাসান। তিনি ২৫ বছর ধরে মোটরসাইকেলে যাত্রী বহন করে সংসার চালান। শেখহাটি জামরুলতলা মোড়ে তিনি প্রতিদিন ভোর থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে যাত্রীর আশায় বসে থাকেন। প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা তাঁর রোজগার হয়। কিন্তু টানা এক সপ্তাহের শৈত্যপ্রবাহ ও ঠান্ডায় তার রোজগার অর্ধেক নেমেছে।
শুধু জাহিদ হাসান নন, এই মোড়ের মোটরসাইকেলে যাত্রী বহনকারীর অন্তত ১০ জন একই দশা।
আজ ভোর থেকেই রাজশাহীতে সূর্যের দেখা মিলেছে। তবে সকাল ১০টা পর্যন্ত রোদ থাকলেও শীতের দাপট কমেনি। নগরের বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেছে, লোকজন প্রয়োজনের তাগিদে বাইরে বের হলেও মোটা শীতের পোশাক পরে চলাচল করছেন।
নগরের জাদুঘর মোড়ে কথা হয় রিকশাচালক রমজান আলীর সঙ্গে। সকাল ১০টার পরও তাঁর গায়ে ছিল মোটা জ্যাকেটের ওপর চাদর। তিনি বলেন, ‘রোদ উঠছে, কিন্তু শীত কমতেছে না। বাতাস খুব বেশি। রোদ গায়ে ঠিকমতো লাগতেছে না।’
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা আজ প্রথম আলোকে বলেন, শৈত্যপ্রবাহের বিস্তৃতি কমেছে। আগামীকালও এ ধারা থাকতে পারে। তবে রোববার থেকে তাপমাত্রা আবার কমতে পারে।
(তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন যশোর অফিস ও প্রতিনিধি, রাজশাহী)