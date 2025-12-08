পরিবেশ

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত নগর আজ ঢাকা, একটি স্থানে দূষণ ভয়াবহ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বায়ুদূষণফাইল ছবি

বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে আজ সোমবার সকালে প্রথম স্থানে আছে রাজধানী ঢাকা। চলতি ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে প্রতিদিন বায়ুর মান ভয়ানক খারাপ থাকছে। আর ঢাকার একটি স্থানে দূষণের যে অবস্থা, তাকে ‘দুর্যোগপূর্ণ’ বলা হয়।

আজ সকাল পৌনে ৯টার দিকে ঢাকার বায়ুমান ২৭১। ২৬০ স্কোর নিয়ে বিশ্বের নগরীগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে মিসরের রাজধানী কায়রো। তৃতীয় স্থানে আছে ভারতের রাজধানী দিল্লি। এর বায়ুর মান ২৪৯।

বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে।

সাপ্তাহিক ছুটির প্রথম দিন গত শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত বায়ুর নগরী ছিল। পরিদন সাপ্তাহিক ছুদির দ্বিতীয় দিনেও ঢাকার অবস্থান ছিল প্রথম দিকে।

বায়ুর মান ২০০-এর বেশি হলে তাকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। আর ৩০০-এর বেশি হলে তা ‘দুর্যোগপূর্ণ’। এর মধ্যে গত ২৮ নভেম্বর ঢাকার বায়ুমান ৩০০ অতিক্রম করেছিল।

দেশে বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো নানা উদ্যোগ-কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু বায়ুদূষণ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপই হচ্ছে। এটা শুধু যে ঢাকায় তা নয়, সারা দেশে। কোনো কোনো দিন ঢাকাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে দেশের অন্যান্য শহরের বায়ুদূষণ।

ঢাকার ৮ স্থানে বায়ুদূষণ বেশি

বায়ুর মান যদি সর্বোচ্চ হয় বা খুব খারাপ হয়, তবে তাকে দুর্যোগপূর্ণ বলা হয়। রাজধানীর একটি স্থানে আজ এমন অবস্থা আছে। সেই স্থানটি হলো গোড়ান। সেখানকার বায়ুর মান ৩৮৮। ঢাকার আর সাত স্থানেও বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর। স্থানগুলো হলো দক্ষিণ পল্লবী (২৯৪), মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং (২৮০), বে’জ এজ ওয়াটার (২৭২), বেচারাম দেউড়ি (২৭২), কল্যাণপুর (২৭০), গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২৪৩) ও শান্তা ফোরাম (২৩৩)।

চলতি মাসের মাঝামাঝি থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে। ঢাকার বায়ুমান খুব অস্বাস্থ্যকর দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। আজ তা খুবই অস্বাস্থ্যকর।

সুরক্ষায় নগরবাসী যা করবেন

আইকিউএয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, আজ ঢাকায় বায়ুর যে মান, তাতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যায়াম না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের জানালাগুলো যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।

