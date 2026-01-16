শৈত্যপ্রবাহ আজ ৩ জেলায়, ঢাকার তাপমাত্রা কমল

শৈত্যপ্রবাহ আজ ৩ জেলায়, ঢাকার তাপমাত্রা কমল
দেশের তিন জেলায় আজ শুক্রবার শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খানিকটা বেড়েছে গতকাল বৃহস্পতিবারের চেয়ে। তবে রাজধানীর তাপমাত্রা কমে গেছে। আবহাওয়া অফিস বলছে, আজ দিনের তাপমাত্রা আরও খানিকটা কমতে পারে। তবে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি করে কমতে পারে দেশের উত্তরের জেলাগুলোয়।
আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, ৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল এখানেই দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। নয় দিনে এই তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হচ্ছে।
আজ দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও চুয়াডাঙ্গায় বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ।
যখন কোনো এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তখন তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলে। তাপমাত্রা ৬ দশমিক ১ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তাকে বলা হয় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪ দশমিক ১ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তা তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলে গণ্য করা হয়। আর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে তাকে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, আজ দেশের সার্বিক তাপমাত্রা সামান্য কমে গেছে। শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়া জেলা তিনটি হলেও শীতের অনুভূতি বেড়েছে। আগামীকালও পরিস্থিতি একই রকম থাকতে পারে।
চলতি মাসের শুরুতে দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে বলেছিল, এ মাসে পাঁচটি শৈত্যপ্রবাহ আসতে পারে। এর মধ্যে একটি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ হতে পারে। চলতি জানুয়ারি মাসের প্রায় শুরু থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে শৈত্যপ্রবাহ বইছে। চার দিন ধরে শৈত্যপ্রবাহ কমে এলেও গতকাল থেকে এর পরিধি বেড়েছে।
দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খানিকটা বাড়লেও রাজধানীর তাপমাত্রা আজ কমে গেছে খানিকটা। গতকাল রাজধানী ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ তা কমে গেছে ১৫ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।