ঢাকা বায়ুদূষণে বিশ্বে পঞ্চম, দেখে নিন নগরীর সবচেয়ে দূষিত এলাকা কোনগুলো

ঢাকা বায়ুদূষণে বিশ্বে পঞ্চম, দেখে নিন নগরীর সবচেয়ে দূষিত এলাকা কোনগুলো
আজ মঙ্গলবার সকালে বিশ্বের ১২৬টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান পঞ্চম। আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে আইকিউএয়ারের ঢাকার গড় বায়ুমান ১৫৬। এই মান অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আজ নগরীর সাতটি এলাকায় দূষণ অপেক্ষাকৃত বেশি।
বায়ুদূষণে আজ বিশ্বের নগরীগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে আছে পাকিস্তানের শহর লাহোর, স্কোর ২২১।
বায়ুদূষণে এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।
দুই দিন ধরে রাজধানীতে বৃষ্টি নেই। আজও রাজধানীর আকাশ পরিষ্কার, রোদঝলমলে। বৃষ্টি হলে ঢাকার দূষণের মান কমে যায়। বৃষ্টি ছাড়া দূষণ রোধে আর কোনো ব্যবস্থাই আসলে কার্যকর নেই বলে মনে করেন দূষণবিশেষজ্ঞরা। সরকারি নানা উদ্যোগ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বৃষ্টি হলে নগরীর দূষণ কমে কয়েক দিন, তারপর আবার বাড়ে।
বছরে জুলাই সবচেয়ে কম দূষণের মাস। বৃষ্টি থাকার পরও গত সেপ্টেম্বর মাসে একাধিক দিন ঢাকার দূষণ বেড়েছে। দু-এক দিন বিশ্বের শীর্ষ দূষিত নগরীর তালিকায়ও থেকেছে। অক্টোবর মাস থেকেই সাধারণত দূষণ বাড়তে থাকে। চলতি মাসের শুরু থেকেই কয়েক দিন বায়ুদূষণে শীর্ষ নগরীগুলোর একটি ছিল ঢাকা।
ঢাকার কোন এলাকায় দূষণ বেশি
নগরীর সাত স্থানে দূষণ পরিস্থিতি বেশ খারাপ। এই এলাকাগুলো হলো বেচারাম দেউড়ি, মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং, কল্যাণপুর, গুলশানের গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, মাদানী এভিনিউয়ের বে’জ এইজ ওয়াটার, গোরান ও শান্তা ফোরাম।
নগরবাসীর জন্য পরামর্শ
আজ ঢাকার যে বায়ুমান, তার পরিপ্রেক্ষিতে নগরবাসীর জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছে আইকিউএয়ার। এর মধ্যে আছে ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরে যেতে হবে, জানালা বন্ধ রাখতে হবে, ঘরের বাইরে ব্যায়াম যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। আর যেসব এলাকায় বায়ুর মান অস্বাস্থ্যকর, সেসব এলাকায় অবশ্যই বাড়ির বাইরে গেলে মাস্ক পরতে হবে।