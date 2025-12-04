দিল্লিকে ‘হারিয়ে’ বায়ুদূষণে শীর্ষে আজ ঢাকা

দিল্লিকে ‘হারিয়ে’ বায়ুদূষণে শীর্ষে আজ ঢাকা
চলতি শুকনো মৌসুমের অর্থাৎ অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকেই বায়ুদূষণে বিশ্বের শীর্ষ দেশের তালিকায় ধারাবাহিকভাবে কমবেশি থেকেছে ভারতের রাজধানী দিল্লি।
অক্টোবরের শেষে পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, কৃত্রিম বৃষ্টি নামিয়ে দিল্লির বাতাসের দূষণ কমানোর চেষ্টা হয়েছিল। সে উদ্যোগ অবশ্য সফল হয়নি। আর বায়ুদূষণে অনেক দিনই তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থেকেছে পাকিস্তানের করাচি বা লাহোর। আজ বৃহস্পতিবার সেই তালিকায় শীর্ষে আছে ঢাকা। আর দ্বিতীয় স্থানে আছে দিল্লি। এ চিত্র সকাল সাড়ে ১০টার দিকে। এ সময় ঢাকার বায়ু মান ছিল ২৯৪। আর দ্বিতীয় স্থানে থাকা দিল্লির বায়ুমান ২৭৮।
বায়ুদূষণের এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে।
বায়ুর মান ২০০-এর বেশি হলে তাকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। আর ৩০০-এর বেশি হলে তা হয় ‘দুর্যোগপূর্ণ’। এর মধ্যে গত ২৮ নভেম্বর ঢাকার বায়ুমান ৩০০ অতিক্রম করেছিল।
বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো নানা উদ্যোগ-কথাবার্তা শোনা যায় হয়। কিন্তু বায়ুদূষণ পরিস্থিতির দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এটা শুধু যে ঢাকায়, তা নয়, সারা দেশে। কোনো কোনো দিন ঢাকাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে দেশের অন্যান্য শহরের বায়ুর মান।
ঢাকার ৫ স্থানে বায়ুদূষণ বেশি
আজ ঢাকার পাঁচ স্থানের বায়ু বেশি দূষিত। স্থানগুলো হলো পল্লবী দক্ষিণ (৩৮৬), বে’জ এজ ওয়াটার (৩২৮), মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং (২৯৮), কল্যাণপুর (২৭৬) এবং গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২৭৩)।
চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে। ঢাকার বায়ুমান খুব অস্বাস্থ্যকর দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। আজ তা খুব অস্বাস্থ্যকর।
সুরক্ষায় নগরবাসী যা করবেন
আইকিউএয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, আজ ঢাকার বায়ুর যে মান, তাতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মুখে মাস্ক পরতে হবে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যায়াম না করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের জানালাগুলো যতটুকু সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।