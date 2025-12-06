পরিবেশ

ঢাকার এই ৭ এলাকায় ভয়ানক দূষণ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকার বায়ুদূষণ মারাত্মক রূপ নিয়েছে। চলতি ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে প্রতিদিন বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর থাকছে। আজ সরকারি সাপ্তাহিক ছুটির দ্বিতীয় দিন শনিবার বিশ্বের ১২৫ নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান চতুর্থ। আর ঢাকার সাত স্থানে দূষণ পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ।

আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকার বায়ুমান ২৫৯। ২৬৬ স্কোর নিয়ে বিশ্বের নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে শীর্ষে আছে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ।

বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে।

সাপ্তাহিক ছুটির প্রথম দিন গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত বায়ুর নগরী ছিল। ছুটির দিনে ঢাকায় সাধারণত যানবাহন কম চলাচল করে। কলকারখানাও প্রায় বন্ধ থাকে। ঢাকার বায়ুদূষণের দুটি বড় উৎস এগুলো। তারপরও ঢাকার বায়ুদূষণ কমছে না।

বায়ুর মান ২০০-এর বেশি হলে তাকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। আর ৩০০-এর বেশি হলে তা ‘দুর্যোগপূর্ণ’। এর মধ্যে গত ২৮ নভেম্বর ঢাকার বায়ুমান ৩০০ অতিক্রম করেছিল।

দেশে বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো নানা উদ্যোগ-কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু বায়ুদূষণ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এটা শুধু যে ঢাকায়, তা নয়, সারা দেশে। কোনো কোনো দিন ঢাকাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে দেশের অন্যান্য শহরের বায়ুদূষণ।

ঢাকার ৭ স্থানে বায়ুদূষণ বেশি

আজ ঢাকার পাঁচ স্থানের বায়ু বেশি দূষিত। স্থানগুলো হলো মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং (২৭২), বে’জ এজ ওয়াটার (২৬৬), কল্যাণপুর (২৪৫), দক্ষিণ পল্লবী (২৩৬), গোড়ান (২৩৩), গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২৩০) এবং শান্তা ফোরাম (২২১)।

চলতি মাসের মাঝামাঝি থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে। ঢাকার বায়ুমান খুব অস্বাস্থ্যকর দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। আজ তা খুবই অস্বাস্থ্যকর।

সুরক্ষায় নগরবাসী যা করবেন

আইকিউএয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, আজ ঢাকায় বায়ুর যে মান, তাতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যায়াম না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের জানালাগুলো যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।

