এই মেঘ, এই রোদ, ভ্যাপসা গরম, তাপমাত্রা কমবে কতটুকু
রাজধানীতে গতকাল শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি ছিল গতকালের দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। কড়া রোদের মধ্যে এ তাপ অসহনীয় করে তুলেছিল জনজীবন।
আজ রোববার সকাল থেকে সামান্য বৃষ্টি আর আকাশজুড়ে মেঘের রাজত্ব রাজধানীর আকাশে। কিন্তু এ বৃষ্টি তাপ তো কমায়নি; বরং সকাল থেকেই ভ্যাপসা ভাবটা বেড়েছে।
দিনভর কি থাকবে
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবির আজ প্রথম আলোকে বলেন, আজ দিনভর রাজধানীর আকাশ মেঘলাই থাকতে পারে। মাঝে যে ঝিরঝির বৃষ্টি আছে, তা–ও থাকতে পারে। আবার রোদেরদেখা মিলতে পারে। তবে বিকেলের দিকে মেঘ আরও বাড়তে পারে।
গতকাল রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থান ছিল প্রায় বৃষ্টিহীন। খুলনা ও বরিশাল বিভাগে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েক স্থানে সামান্য বৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি হয় উত্তরের পঞ্চগড়ে। ওই জেলার তেঁতুলিয়ায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি রেকর্ড করা হয় ৮২ মিলিমিটার।
আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির বলেন, আজ বৃষ্টি যে খুব বাড়বে, তা বলা যায় না। আর যে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে, তাতে গরম কমার সম্ভাবনা কম। তবে তাপমাত্রা খানিকটা কমতে পারে।
গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল কুমিল্লায় ৩৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
চলতি সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকেই গরম বেড়েছে। মাসের প্রথম দিন রাজধানীর তাপমাত্রা ছিল ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর পর থেকে বৃষ্টি হয়ে তাপমাত্রা কমে এলেও গরম কিন্তু কমেনি। আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক বেশি থাকার কারণেই এত গরম। আর এ আর্দ্রতার বেশি থাকার জন্য প্রচুর ঘাম হয়। এ ঘাম অস্বস্তি তৈরি করে বেশি।