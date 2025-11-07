ছুটির দিনে বিশ্বে বায়ুদূষণে ঢাকা দশম, ৩ বিভাগীয় শহরে দূষণ তার চেয়ে অনেক বেশি

ছুটির দিনে বিশ্বে বায়ুদূষণে ঢাকা দশম, ৩ বিভাগীয় শহরে দূষণ তার চেয়ে অনেক বেশি
ঢাকার বায়ুদূষণের কয়েকটি উৎসের মধ্যে আছে যানবাহন ও কলকারখানার দূষিত ধোঁয়া। আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাজধানীর সড়কে যানবাহন অনেক কম। কলকারখানাও বন্ধ। তবু বায়ুদূষণে বিশ্বের ১২৬টি শহরের মধ্যে ঢাকা দশম।
আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আইকিউএয়ারে ঢাকার গড় বায়ুমান ছিল ১৪৯। ঢাকার বায়ুর এই মানকে সংবেদনশীল মানুষের জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে দেশের তিন বিভাগীয় শহরের বায়ু আজ ঢাকার চেয়ে অনেক খারাপ। সেই নগরীগুলো হলো রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা।
বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সেই সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।
বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে আছে ভারতের দিল্লি, স্কোর ৩৮০।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কোনো কোনো দিন রাজধানীকে ছাপিয়ে যাচ্ছে শহরগুলোর দূষণ।
বিভাগীয় শহরগুলোর আজকের বায়ুর মান
ঢাকার বাইরের শহরগুলোর মধ্যে দূষণে শীর্ষে আছে উত্তরের শহর রাজশাহী, স্কোর ১৭৪। এ মান অস্বাস্থ্যকর হিসেবে পরিচিত। চলতি বছর ইতিমধ্যে কয়েক দিন এ শহরের বায়ুর মান ঢাকার চেয়ে অনেক খারাপ ছিল। বাতাসে ক্ষতিকর ক্ষুদ্র কণা কমানো জন্য রাজশাহী ২০১৬ সালে বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। দূষণ কমাতে শীর্ষে ছিল এ নগরী। উত্তরের আরেক বিভাগীয় শহর রংপুরে বায়ুর মান ১৬২। এরপর আছে খুলনা, সেখানে বায়ুর মান ১৫৯।
দূষণ রোধে যা করবেন
আজ রাজধানীর বায়ুর যে মান, তাতে অবশ্যই সংবেদনশীল গোষ্ঠীর যাঁরা মানুষ, যেমন বয়স্ক, অন্তঃসত্ত্বা, শিশু বা শারীরিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিরা বাইরে গেলে মাস্ক পরে যেতে হবে। খোলা স্থানে শরীরচর্চা বন্ধ রাখতে হবে। জানালা বন্ধ রাখতে হবে।
বায়ুদূষণে যত ক্ষতি
বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুর জন্য সবচেয়ে বড় বাহ্যিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়ুদূষণ। বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের আয়ু গড়ে সাড়ে পাঁচ বছর কমছে। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সের (একিউএলআই) ২০২৫ সালের হালনাগাদ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট (ইপিআই)। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশ।