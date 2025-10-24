সাগরে আবারও লঘুচাপ, এবার নিম্নচাপ হয়ে বৃষ্টি হতে পারে

সাগরে আবারও লঘুচাপ, এবার নিম্নচাপ হয়ে বৃষ্টি হতে পারে
বঙ্গোপসাগরে আবারও লঘুচাপের সৃষ্টি হয়েছে। এক লঘুচাপ শেষ হতেই আবারও নতুন করে লঘুচাপ এল। এবারের লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। তবে তা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না আবহাওয়াবিদেরা। এখন পর্যন্ত লঘুচাপের যে গতিপ্রকৃতি, তাতে এর প্রভাব বাংলাদেশের উপকূলে তত বেশি হবে না বলেই মনে করছেন তাঁরা। তবে চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে বাংলাদেশের উপকূলসহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে।
চার দিন আগে বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপের সৃষ্টি হয়। এটি দ্রুতই দুর্বল হয়ে পড়ে। এর প্রভাব বাংলাদেশের উপকূলে একেবারেই পড়েনি। আজ শুক্রবার সকাল ছয়টার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি লঘুচাপের সৃষ্টি হয়েছে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এটি আরও ঘনীভূত হতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেছা আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, নতুন করে যে লঘুচাপের সৃষ্টি হয়েছে, তা ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তবে এর প্রভাব পড়বে মূলত ভারতের ওডিশা উপকূলে। তবে বাংলাদেশের, বিশেষ করে উপকূলে প্রভাব পড়তে পারে। আর এর প্রভাবে বৃষ্টিও হতে পারে।
নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে কি না, জানতে চাইলে কাজী জেবুন্নেছা বলেন, ‘সদ্য শেষ হওয়া লঘুচাপটি ঘনীভূত হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। এখন যে লঘুচাপ এসেছে, এর গতিপ্রকৃতি এখন যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে নিম্নচাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে কি না, তা বলার মতো সময় আসেনি।’
এদিকে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দেশের বেশির ভাগ স্থান প্রায় বৃষ্টিহীন। আর তাতে গরম বেড়েছে যথেষ্ট। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ফেনীতে, ৩৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সামান্য বৃষ্টি হয়েছে দু–একটি স্থানে। এর মধ্যে গতকাল দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে রাঙ্গামাটিতে, ৯ মিলিমিটার। শ্রীমঙ্গলে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র ছিল বৃষ্টিহীন।
লঘুচাপটি যদি নিম্নচাপে পরিণত হয়, তবে এর প্রভাবে দেশের উপকূলসহ কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন কাজী জেবুন্নেছা। তিনি বলেন, বৃষ্টি হতে পারে আগামী বুধবারের দিকে।