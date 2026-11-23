ঢাকার বাতাসে দূষণের নতুন উৎস, ফ্লোরাইডসমৃদ্ধ শিল্পনির্গমন
ঢাকার বায়ুদূষণের জন্য ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধুলা ও বর্জ্য পোড়ানোকে প্রধানত দায়ী করা হয়। তবে বাতাসের সূক্ষ্ম বস্তুকণা বা পিএম২.৫-এর রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করে দূষণের আরেকটি উৎস শনাক্ত করেছেন গবেষকেরা। সেটি হলো ফ্লোরাইডসমৃদ্ধ শিল্পনির্গমন। গবেষণায় দেখা গেছে, পিএম২.৫-এর পানিতে দ্রবণীয় অজৈব আয়নগুলোর উৎসের মধ্যে এই শিল্প-উৎসের অবদান ১৬ শতাংশ। তবে এই হার পিএম২.৫-এর মোট ভরের ১৬ শতাংশ নয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনের ছাদে পাঁচ মাস ধরে বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাটি করা হয়। এতে স্থানীয় ফ্লোরাইডসমৃদ্ধ শিল্পনির্গমনকে দূষণের একটি পৃথক উৎস হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, বাতাসের গতিপথ বিশ্লেষণে শীতকালে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিক থেকে আন্তসীমান্ত বায়ুপ্রবাহের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে ওই বায়ুপ্রবাহে আসা দূষিত পদার্থের পরিমাণ বা ঢাকার মোট দূষণে তার অবদান গবেষণাটিতে নির্ধারণ করা হয়নি।
‘কমপ্রিহেনসিভ সোর্স অ্যাপোরশনমেন্ট অব পিএম২.৫-বাউন্ড ওয়াটার-সলিউবল ইনঅর্গানিক আয়নস ইন ঢাকা: আ কম্বাইন্ড পিসিএ অ্যান্ড পিএমএফ অ্যাপ্রোচ’ শীর্ষক গবেষণাটি ২০২৬ সালের আগস্টে আন্তর্জাতিক সাময়িকী অ্যাটমসফেরিক এনভায়রনমেন্ট: এক্স-এ প্রকাশিত হয়েছে। এ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আহসান হাবিব। এতে যুক্ত ছিলেন আজহারুল আলম আতিক, জান্নাতুল নাঈম, মো. নাঈম ইসলাম, মো. সামসুল হক দানি, ফারহানা জাহান, চীনের গবেষক শিজেন ঝাও ও গান ঝাং।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য ও রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আবদুস সালাম প্রথম আলোকে বলেন, নতুন গবেষণাটি ঢাকার বায়ুদূষণের উৎস নিয়ে আলোচনায় আরেকটি দিক যোগ করেছে। বিশেষ করে শিল্পনির্গমনের সঙ্গে যুক্ত ফ্লোরাইডসমৃদ্ধ অজৈব আয়ন নিয়ে আরও অনুসন্ধানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
পিএম২.৫-এর চারটি উৎস শনাক্ত
গবেষকেরা ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনের ছাদে বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করেন। তাঁদের গবেষণার বিষয় ছিল পিএম২.৫ কণার মধ্যে থাকা পানিতে দ্রবণীয় অজৈব আয়ন। এসব আয়নের মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফ্লোরাইড, ক্লোরাইড, নাইট্রেট ও সালফেট।
নমুনায় এসব উপাদানের উপস্থিতি ও পরিমাণ বিশ্লেষণ করে দূষণের উৎস শনাক্তের চেষ্টা করেন গবেষকেরা। উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক যাচাইয়ে তাঁরা পিয়ারসন করেলেশন ও প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস (পিসিএ) ব্যবহার করেন। উৎসের পরিমাণগত হিসাব করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার পজিটিভ ম্যাট্রিক্স ফ্যাক্টরাইজেশন (পিএমএফ) মডেলে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নোয়া) এইচওয়াইএসপিএলআইটি মডেল দিয়ে বাতাসের গতিপথ বিশ্লেষণ করা হয়।
বিশ্লেষণে পিএম২.৫-এর পানিতে দ্রবণীয় অজৈব আয়নের চারটি উৎস শনাক্ত হয়েছে। এগুলো হলো আঞ্চলিকভাবে তৈরি হওয়া সেকেন্ডারি অ্যারোসল, স্থানীয় ফ্লোরাইডসমৃদ্ধ শিল্পনির্গমন, মাটি ও নির্মাণকাজের ধুলা এবং সামুদ্রিক উৎস ও বায়োমাস পোড়ানোর মিশ্র প্রভাব।
গবেষকদের একজন আজহারুল আলম আতিক প্রথম আলোকে বলেন, গবেষণায় প্রাপ্ত ১৬.৩৩ শতাংশ অবদান মূলত উচ্চ-তাপমাত্রার শিল্প প্রক্রিয়া থেকে আসা ফ্লোরাইডসমৃদ্ধ নির্গমনের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণত যেসব শিল্প খাতে উচ্চ তাপমাত্রা ব্যবহৃত হয় বা ফ্লোরিনযুক্ত কাঁচামাল ও ফ্লাক্স ব্যবহার করা হয়, সেখান থেকে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এবং কণাজাতীয় ফ্লোরাইড নির্গত হতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইটের ভাটা। শুষ্ক শীত মৌসুমে সচল থাকা প্রচলিত ইটের ভাটাগুলো, যেখানে উচ্চ-ফ্লোরিনযুক্ত কয়লা পোড়ানো হয়।
এ ছাড়া সিরামিক এবং কাচ উৎপাদন কারখানা আছে যেখানে ফ্লোরিনযুক্ত কাঁচামাল বা ফ্লাক্স ব্যবহৃত হয়।
শীতকালে পিএম২.৫ ডব্লিউএইচওর নির্দেশিকার ১১ থেকে ১৫ গুণ
গবেষণার সারসংক্ষেপ অনুযায়ী, নমুনা সংগ্রহের শীতকালীন পিএম২.৫-এর ২৪ ঘণ্টার ঘনত্ব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্দেশিত মাত্রার তুলনায় ১১ থেকে ১৫ গুণ ছিল। জানুয়ারিতে দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। একই সময়ে পিএম২.৫-এর মধ্যে থাকা পানিতে দ্রবণীয় অজৈব আয়নগুলোর ঘনত্বও বেশি ছিল।
শুষ্ক আবহাওয়া, বাতাসের কম গতিবেগ, ধুলা এবং বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ শীতকালে ঢাকার বায়ুদূষণ বাড়ায়। তবে নতুন গবেষণাটিতে শুধু দূষণের মাত্রা নয়, পিএম২.৫-এর রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করে এর উৎসগুলো আলাদা করার চেষ্টা করা হয়েছে।
গবেষণায় শনাক্ত শিল্প-উৎসটি ফ্লোরাইডসমৃদ্ধ। তবে ফ্লোরাইডের উপস্থিতি কোন রাসায়নিক বা শিল্পপ্রক্রিয়ার জন্য দায়ী, তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। এ জন্য সরাসরি নমুনা সংগ্রহ ও কারখানাভিত্তিক পরীক্ষা প্রয়োজন বলে গবেষণার ফল থেকে বোঝা যায়।
আগের গবেষণাতেও ফ্লোরাইডের উপস্থিতি
ঢাকার বাতাসে ফ্লোরাইডের উপস্থিতি নিয়ে এর আগেও গবেষণা হয়েছে। ২০২৪ সালে জার্নাল অব কেমিস্ট্রিতে প্রকাশিত ‘ওয়াটার-সলিউবল ইনঅর্গানিক অ্যানায়নস ইন ফাইন পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম২.৫) ইন ঢাকা, বাংলাদেশ: সোর্স অ্যাপোরশনমেন্ট’ শীর্ষক গবেষণায় ঢাকার বাতাসে ফ্লোরাইড, ক্লোরাইড, নাইট্রেট, ফসফেট ও সালফেটের মতো অজৈব আয়ন পরীক্ষা করা হয়।
ওই গবেষণার জন্য ২০২৩ সালের ২ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনের ছাদে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। পিএম২.৫-এর মধ্যে ফ্লোরাইডের গড় ঘনত্ব পাওয়া যায় প্রতি ঘনমিটারে শূন্য দশমিক শূন্য ৮৬ মাইক্রোগ্রাম। গবেষকেরা ফ্লোরাইড ও ক্লোরাইডের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে অগ্নিনিরোধক পদার্থ, বস্ত্রবর্জ্য পোড়ানো ও পৌর বর্জ্য পোড়ানোর কথা উল্লেখ করেন।
ওই গবেষণাপত্রে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত ফ্লোরিনযুক্ত রাসায়নিক, যেমন পার-অ্যান্ড পলিফ্লুরোঅ্যালকাইল সাবস্ট্যান্সেস (পিএফএএস), নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তবে গবেষণাটিতে পিএফএএস শনাক্ত বা পরিমাপ করা হয়নি; নমুনায় মাপা হয়েছিল অজৈব ফ্লোরাইড আয়ন। তাই ফ্লোরাইডের উপস্থিতিকে পিএফএএসের উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে দেখা যাবে না। ২০২৪ সালের গবেষণাতেও নির্দিষ্ট কোনো কারখানাকে দূষণের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি।
আন্তসীমান্ত বায়ুপ্রবাহের ইঙ্গিত
এইচওয়াইএসপিএলআইটি মডেল ব্যবহার করে বাতাসের গতিপথ বিশ্লেষণ করেছেন গবেষকেরা। এতে শীতকালে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিক থেকে ঢাকার দিকে শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গবেষকেরা একে আন্তসীমান্ত বায়ুপ্রবাহের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে এই বিশ্লেষণ বাতাসের গতিপথ নির্দেশ করে; কোন দেশ বা এলাকার দূষিত পদার্থ ঢাকার বাতাসে কতটা অবদান রেখেছে, তা পরিমাপ করে না।
বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দূষিত বায়ু এ দেশে আসতে পারে। বিশেষ করে ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির বায়ুদূষণ বাংলাদেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তবে ঢাকার বায়ুদূষণে স্থানীয় ও আন্তসীমান্ত উৎসের পৃথক অবদান নির্ধারণ করতে আরও বিস্তৃত তথ্য প্রয়োজন।
বিশ্বব্যাংকের ২০২৩ সালের বিল্ডিং ব্যাক আ গ্রিনার বাংলাদেশ প্রতিবেদনেও বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের বায়ুদূষণের উৎস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০১৯–২০ সালের মডেলভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী, বৃহত্তর ঢাকার পিএম২.৫ এক্সপোজারের বড় অংশ এসেছে ওই অঞ্চলের ভেতরের উৎস থেকে। বাকি অংশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল, বিদেশি উৎস ও প্রাকৃতিক উৎস। প্রতিবেদনে গৃহস্থালির রান্নার জ্বালানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে ঢাকার স্থানীয় দূষণের বড় উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ওই হিসাবের সময়কাল ও ভৌগোলিক পরিসর নতুন গবেষণাটির চেয়ে আলাদা। তাই দুই গবেষণার উৎসভিত্তিক অবদান সরাসরি তুলনা করা যাবে না।
দূষণের উৎস শনাক্তে আরও গবেষণা প্রয়োজন
ঢাকার বায়ুদূষণ কমাতে বিভিন্ন উৎস নিয়ে গবেষণা হয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাসে সায়েন্স-এ প্রকাশিত বাংলাদেশের ২৭৬টি জিগজ্যাগ ইটভাটার ওপর একটি পরীক্ষায় দেখা যায়, উন্নত পরিচালনপদ্ধতি গ্রহণের ফলে প্রতি ইটভাটায় বছরে গড়ে ০.৪৫ মেট্রিক টন পিএম২.৫ নির্গমন কমেছে। এটি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ইটভাটাগুলোর ক্ষেত্রে পরিচালনপদ্ধতির প্রভাব; দেশের সব ইটভাটার মোট নির্গমন কমার হিসাব নয়।
২০২৩ সালে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্টে প্রকাশিত বাংলাদেশের ইটভাটা নিয়ে আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়, ইটভাটার দুই কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসে পিএম২.৫-এর ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ৭২ দশমিক ৩ মাইক্রোগ্রাম বেশি হতে পারে। ওই গবেষণায় ইটভাটার আশপাশে বসবাসকারী মানুষের শ্বাসতন্ত্রের সমস্যার ঝুঁকিও বেশি পাওয়া যায়।
গবেষক আজহারুল আলম আতিক প্রথম আলোকে বলেন, এই ফ্লোরাইড নির্গমনের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে ঢাকার উপকণ্ঠের ইটের ভাটাগুলো এবং ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার শিল্পাঞ্চলগুলোর কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে সিরামিক, কাচ ও অন্যান্য শিল্পকারখানা রয়েছে।