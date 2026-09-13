সকালে রাজধানীতে ১৪ মিলিমিটার বৃষ্টি, আবার হতে পারে
সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস আজ রোববার। এদিন সকালে রাজধানীবাসীর ব্যস্ততা একটু বেশিই থাকে। সকাল সাতটার পরপরই কর্মস্থলগামী মানুষ রাস্তায় নামে। এ সময় স্কুলসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের তাড়া থাকে বেশি। ঠিক এ সময়টাতেই আজ ঝুম বৃষ্টি। নিজস্ব পরিবহন যাদের আছে, তাদের কষ্ট কম। কিন্তু যাদের নেই তারা রিকশা, সিএনজিচালিত অটোরিকশা কিংবা অন্য যানবাহনের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগামী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের যানবাহনের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা দেখা গেছে।
রাজধানীর আসাদগেটে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আসাদগেটের মাথায় সকাল পৌনে আটটার দিকে দেখা গেল যানবাহনের দীর্ঘ সারি। রিকশা বা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় যারা কষ্ট করে স্কুলগুলোর কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছে, তারাও সেগুলো থেকে নেমে কোনো রকমে ছাতা মাথায় ছুটছিল। এই বৃষ্টি রাস্তায় পানি জমিয়েছিল। তাতে ভোগান্তির মাত্রা আরও বাড়ে। এত কষ্ট আর ভোগান্তি দেওয়া বৃষ্টি শেষ হয় সকাল সোয়া আটটার দিকে। তারপর ঝলমলে রোদ। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, সকালে আজ ১৪ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়। আজ দুপুরের দিকে আবারও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বললেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক। তিনি আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, সকাল ৬টা থেকে ৯টা—এই তিন ঘণ্টার মধ্যে ১৪ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। দুপুরের দিকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে তা খুব বেশি না–ও হতে পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট বিভাগের অনেক স্থানে বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। রাজশাহী, ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু স্থানে বৃষ্টি হতে পারে।
ওমর ফারুক বলছিলেন, বৃষ্টি বেশি হতে পারে দেশের উত্তরাঞ্চলেও। তবে তা ভারী বৃষ্টি হবে না। একনাগাড়েও হবে না। থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এসব এলাকায়।
এই মেঘ এই বৃষ্টি—এ সময়ের বৈশিষ্ট্য। তবে বৃষ্টি মাঝেমধ্যে হলেও গরম কমছে না। ভ্যাপসা গরম শুধু রাজধানীতে নয়, আছে সারা দেশেই।